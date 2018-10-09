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Şenol Güneş, Oğuzhan - Atiba ikilisine dönmeyi planlıyor

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş milli ara dönüşü orta saha kurgusunda değişiklik düşünüyor. Tecrübeli teknik adam, Medel'i stopere çekip, Oğuzhan'ı Atiba'nın yanına monte etmeyi planlıyor.

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Milli takımlara 12 oyuncusunu gönderen Beşiktaş'ta diğer futbolcular da lige verilen arada izin yapıyor. Konya deplasmanından bir puanla dönen siyah beyazlılar perşembe günü Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanarak çalışmalara başlayacaklar.

Yaşanan puan kayıplarından mutsuz olan teknik direktör Şenol Güneş'in özel önlemler alacağı öğrenildi. Beşiktaş'ta teknik heyet ilk olarak takımın pas oyunundaki eksiklerini gidermeyi hedeflerken siyah beyazlılarda Oğuzhan ve Ljajıc ikilisinin takımın sahadaki yöneticileri olması bekleniyor.

A Milli Takım kampında bulunan Oğuzhan'ın formu ise göz doldurdu. Milli aranın ardından oynacak Göztepe maçında orta alanda Atiba - Oğuzhan ikilisinin formaya yakın olduğu öğrenilirken teknik direktör Şenol Güneş'in cezalı Vida'nın boşluğunu Medel'i savunmaya çekerek doldurması bekleniyor.

Beşiktaş'a Adriano'dan ise iyi haber var. Nevzat Demir Tesisleri'nde bireysel olarak çalışmalara devam eden Adriano'nun durumunun iyiye gittiği ve yakında takımla birlikte çalışmalara başlayacağı gelen haberler arasında.

(Bein Sports)

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