Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Göztepe mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş karşılaşmayı değerlendirirken "İlk yarıda oyun biz hakimdik. İkinci yarıya da iyi başladık. Pozisyonlar bulduk ama golü bulamadık. Çok ucuz golü yedik ve tepki veremedik. Rakip sahada oynadık ama düşündüğümüz golleri bulamadık. 2-0 mağlup olmak, başladığımız oyun seviyesinin karşılığı değildi. Göztepe haddini bilerek oynadı ve kazandılar." dedi.

Hücumda istedikleri işleri yapamadıklarını belirten Şenol Güneş, "Oğuzhan, Tolgay ile oynarken hücumda pozisyon bulamadık. Çıkışlarda pas isabetimiz, pas seçimlerimiz iyi olmayınca düşündüğümüz pozisyonlar olmadı. 2-0'dan sonra takımın genelinde konsantrasyon aşağıya düştü." ifadelerini kullandı.