Şenol Güneş: Olumsuz bağıranları aklıselim taraftarların susturmamasına kırıldım

Şenol Güneş’in açıklamaları şu şekilde:

“KESİN BİR ART NİYET VAR”

“Para yüzünden ayrılmıyor. Arkadaşlar orada konuşuyor. Bizim namusumuz, paradan daha önemlidir. Biz gideriz de kalırız da kamuoyu oluşturmaya gerek yok. Sözlerine dikkat etsinler. Neyin parası var? Kim kimden para almamış anlatsınlar. Ne biliyorlar da ne konuşuyorlar. Diğerleri de aynı. Bu bir sonuç oyunu. Eleştirilebiliriz ama Beşiktaş üzerinden kamuoyu yapmayın. Hele bugün yapılıyorsa, burada kesin bir art niyet var. Maçtan önce düşündükleri olmadığı için paradan mı girmek istiyorlar. Futbol ayak oyunudur, sahada oyuncular namusuyla oynadı. Fenerbahçe maçını da Kayserispopr maçını da kazanabilirdik. Bıraksınlar bu para muhabbetlerini. Seyirci gelecek adam mı dövecek? Saçma sapan konuşuyorlar. Bu konuda çok sinirliyim. Futbol insan ahlakının dışına çıktık. Kafadan bilgi, çıkmış oraya konuşuyor. Beni itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Ne para konusu? O tezgahı yapanlar sana yem mi attı? Başka şeyler için arıyorsun, bunun için de ara sana? Bırakın bu işleri. Ben de konuşursam sokağa çıkamazsınız. Beşiktaş'ın hocasının, camiasının yeri parayla ölçülemez. Beni sevenler tersine bağırsa ne olacak? Saha sonucundan mı gidiyoruz, bugünden mi? Saha sonuçları daha önce başarısız ama burası bir kurum. Yönetimin bir kararı var. Seyirci kazansan da bağırıyor. Eleştiriler var, ben de eleştiriyorum, bunlara lafım yok. Bugün berabere kalsak mucize! Fenerbahçe maçı da öyle! Kayserispor maçı da öyle! Biz başarılı değiliz ki zaten. Transfer ve oyun üzerinden konuşun ama benimle ilgili paradan konuşmayın. Beni başkasıyla ya da kendinle karıştırıyorsun sanırım.”

“BEŞİKTAŞ TARAFTARINA KIRILDIM”

“Beşiktaş taraftarı beni sevsin diye gelmedim, onlar beni çağırdı ben de tribüne gittim. Neye kırıldım, olumsuz bağıranları aklıselim taraftar susturabilirdi. Zaten karar alınmış, sezon sonuna kadar gelmek istiyoruz. Kimin kalacağına karar vereceğiz. Burada nifak tohumu atarsa ki gelecekte bomba gibi patlar. Seyirci tepki gösterebilir, ne güzel diyorlar. Üç gün önce 'Ya size bağırırlarsa' diyenler için ne güzel ortam oldu. Onlar Beşiktaşlı değil, bunu söyleyeyim. Onlar durum değerlendirmesi yapıyor, ama durum böyle değerlendirilmez.”

“İYİ GÜNDE, KÖTÜ GÜNDE DİYE BİR DUYGU OLMAMIŞ DEMEK Kİ!”

“Bunlar devam ediyorsa, iyi günde, kötü günde diye bir duygu olmamış demek ki! Yönetim uygun görürse değiştirecek, taraftar duygusunu gösterecek, bunlar normal. Ama bunların üzerinden takımı bölecek şeyleri doğru bulmuyorum. Hadi ben çektim, gittim. Peki kendimizi yıpratarak ne yapmaya çalışıyoruz? Çok konuşmuyorum, zarar vermek istemiyorum. Kişilerin kavgası kulübe zarar verir. Ya bu takım rakibini bugün ezdi ya ama futbol böyle bir şey. 6-7 olması gerekiyordu, az pozisyon verdik ama yedik. Bu gerçek, oldu. Suç benim, kaleci gol yiyorsa, hücumcu atamıyorsa suç benim. Bundan eleştir ama paradan eleştirme. Bunlar yönetici, iş adamı olsa anlarım, futbol adamı, para gözüyle bakıyorsa sözün bittiği yerdeyiz.”

BASIN TOPLANTISI

Basın toplantısında konuşan Şenol Güneş "Benim hata yapma hakkım yok. Büyük bir kulübün başındayım. Acılarım var, kimseyle paylaşmadım. Paylaşırsam, bu acının altında başkaları daha büyük acı çekerdi. Oyuncular bugün ne yaptılar, savaştılar. Hata yapanlar var ama doğru yapan daha fazla. Oyunculara sorun bakalım size ne diyecekler. Hani o benim gitmemi isteyenler, size ne diyecekler. Oyuncu-seyirci kopmasını düzeltemezsiniz. Hoca bir kişi, gider. Ben maç sonunda oyuncuların taraftarı selamlamasını istedim. Bu oyuncuların hepsi gidecek mi? Bu hoca, para için mi kalıyor? Oyuncular neler olduğunu bilmiyor mu? Sahadaki olumsuzluklara tepki olmasın mı? Olsun tabii, ben de kızıyorum. Nasıl kaçırdı diye bağırıyorum. Ama yediğimiz gollere bir bakın arkadaşlar, bir bakın ya! Bu camianın parçalanmasını doğru bulmuyorum. Çünkü bu takımı yolda bulmadım. Geçen sene Galatasaray galibiyeti şampiyonluk getirebilirdi. Sorunları bana bağlayabilirsiniz, ben giderim, düzelir. Ancak kavga çıkarsa olmaz." dedi.

İSTİFA EDECEK Mİ?

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Atiker Konyaspor maçının ardından istifa sorularına yanıt verdi.

"İstifa etmenin doğru olduğunu düşünseniz, eder misiniz?" sorusu üzerine konuşan Şenol Güneş, "İnansam bile yanlış olur, aynı adamlar 'Bıraktı kaçtı' diyecek. 'Yönetim istemiyor, taraftarın çoğu istemiyor, sen nereye gidiyorsun?' diyecekler. Eğer bir istifa isteniyorsa, ben size vermem. Benim belim ağrıyor, başım ağrıyor ama pes etmiyorum. İstifa düşüncem yok. Gitmemiz gerekirse gideriz ama bunun kararını önce ben ya da yönetim verir. Ben versem bile yönetim kabul etmeyebilir." dedi.

Açıklamalarına devam eden Şenol Güneş "Beşiktaş üzülmesin, bunu istemiyorum. Beşiktaş'ın kötü olması için kalmıyorum. Gitmem durumunda bir hoca gerekir, bunun da maliyeti var, seçim var. Geldiğimde istemeyenler, şimdi gitmemi istemiyor. İstifa edecekmişim gibi 'Sakın ha' diyenler var. Ben bölünme olsun istemiyorum. Sene sonunda gitmeyi isterken, niye gittiğimi ayrı konuşalım. Ben bırakıp kaçmadım. Sadece iki maça çıkacağım. Ben gittim, peki daha kötü olursa? Benim kalmaması isteyenlerin daha fazla olduğunu düşünüyorum. Şimdi de giderim, varsa hoca gelsin ama yok öyle bir durum. Zeten bunun kararını yönetim veriyor. Bu kararı verenler daha açık konuşmalı. Tavır yapmak kolay, gitmek kolay. Ben kırgınlıklara rağmen işimi yapıyorum, acı çekiyorum. Bana neden gergin olduğum soruluyor. Oyuncu işini yaparsa ben her şeyi unuturum. Ama oyuncu da kötü oynarsa ve sonuç kötü olursa kahrolurum. Bizde otorite boşluğu yok. Bunu hesap edemedikleri için saldırıyorlar." ifadelerini kullandı.

FİKRET ORMAN SOYUNMA ODASINDA NE DEDİ?

'Başkan soyunma odasına geldi, ne oldu?' şeklindeki soruyu Şenol Güneş şu şekilde cevapladı:

“Geldi başkan... Neyse onu da kapatalım, o da bize kalsın. Başkanın niyeti takımı tutmak ama çevrede olanları da görüyorsunuz. Onları da biz değiştiremeyiz herhalde.”

KARİUS SÖZLERİ

‘Karius’un takıma ait olma konusunda eksikleri var’ diyen Şenol Güneş, Alman kaleciyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Tecrübeli teknik adamın sözleri şöyle:

“Tolga Zengin olsa hemen oynatırım. Çocuk yetenekli ama olmadı, tutmuyor şu ana kadar.

Karius'un elektriği, heyecanı donuk. Takıma ait olma konusunda eksikleri var, benim de hatam vardır tabii. Bununla veya diğerleri ile sezonu kapatacağız, bu oyuncular bizim oyuncumuz.”

Şenol Güneş, 'Tolga'nın kadro dışı kalmış olması sizi aşıyor mu?' sorusuna ise şu cevabı verdi:

“Onunla ilgili bir şey konuşmayı doğru bulmuyorum çünkü Tolga şu anda bizimle idmana çıkmıyor. O yüzden kapatayım o konuyu.”

BURAK YILMAZ’I MİLLİ TAKIMA ALACAK MI?

"Burak Yılmaz'ı Milli Takım'a alacak mısınız?" şeklindeki soruya yanıt veren Şenol Güneş "Milli Takım ile ilgili kararlarımı cuma günü açıklayacağım. Orada oyuncuları izleyen arkadaşlar var. Bana oradan da vurmak istiyorlar. Ya bir takım yapacağız ve 'Bu bizim takımımız' diyeceksiniz. Maçı kazanmak için sen de söyle, ben de karar vereyim. Bu takım hepimizin takımı olacak. Takımı ben yapacağım ama herkesin fikrini alacağım. Bu iki maçı kazanarak geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.