Şenol Güneş: Quaresma %90 gitti

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Transferde dün Vida işi açıldı. Kapanmıştı. Ne olacağı belli olmuyor. Bu saatten sonra alınacak oyuncuyu doğru bulmuyorum.

Ricardo Quaresma %90 gitti. Yerine o kalitede kimi alacağız? Quaresma’nın benimle ilgili bir sorunu yok. Kendisi gitmek istedi. Gitme durumu fazla olunca ben de bir şey demedim. Kal demedim. Çünkü ipler kopma noktasına gelmişti. Maddi konularla ilgili sıkıntısı vardı diye düşünüyorum. Önce ailesi gitmek istemiş diye duydum. Sonra kulübe ihtar çekti diye biliyorum. Siz benden daha iyi biliyorsunuz konuları.

Tolgay anlaşması olmuş. Ben Şener ve Alper’in ikisini de tercih ederim ama oyuncuların anlaşmaları var. Aldığımız oyuncu, verdiğimiz oyuncudan daha fazla alırsa sıkıntı yaşarız.

Quaresma ve Babel’in gidişi ile farklı bir oyun ortaya çıkacak. Daha önceki oyun kötü değildi ama belli bir oyun oynamak zorunda kalıyorduk. Babel çok iyi bir oyuncuydu. Mutlu olduğu zaman iyi performans gösterdi. Mutlu değildi, gitmesi gerekiyordu.

Orkan Çınar’ı ben istedim fakat geldikten sonra istediğimiz verimi alamadık.

Tolga Zengin ile ilgili 1-2 senedir böyle şeyler konuşuluyordu. Ben kendisi ile bir sıkıntı yaşamadım. Kaptan olduğu için de gitmesini istemedim.

Adem Ljajic'den daha fazla katkı bekliyorum. Beklediğimin altında şu anda.

Dorukhan'ı, Atiba ve Oğuzhan'ın önünde görüyorum şu anda. Adriano'ya bu seneye kadar kefil olurdum ama şimdi bilmiyorum.

Diagne'yi herkes ister. Fenerbahçe'nin aldığı Moses de iyi bir oyuncu ama o paraları verebilecek olsam zaten elimdekileri bırakmam. Serdar Aziz'in bize maliyeti kaç para, ona bakmak lazım. O para olsa Marcelo'yu bırakmazdık.

Beşiktaş’ın şu andaki durumu sadece saha sorunu değil. Geçen sene fazlalıklar var dediğimde anlaşılmamıştı, şimdi daha iyi anlaşılıyor. Forvetimizin oyuna katkısı çok büyük. Hem oyunu zenginleştirecek, hem gol atacak. İnanıyorum buna.

Yeni sözleşme yapmadık. Sadece söylenmiş bir şey var. Teklif de yapılmadı. Yönetimin her türlü hakkı var. Sözleşme yenilemeyle ilgili düşünce var ama somut bir konuşma olmadı.

Sene başında benimle konuşabilirlerdi ama olmadı. Ben, 'Siz göndermezseniz gitmem' dedim zaten. Ama seçim var ve yönetim şu anda bir şey diyemiyor. O yüzden sözleşmeyle ilgili yönetimle bir konuşma yapmadım.”