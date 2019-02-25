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Şenol Güneş, Quaresma'ya ilk 11'de yer vermedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisinde Quaresma'ya 11'de görev vermedi.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisinde kadrosunda fazla değişiklik yapmadı.

Güneş, Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendikleri mücadeleye göre sadece iki değişiklik yaparken; sol bekte Caner Erkin'in yerine Adriano'ya görev verdi. Cezalı olan Ljajic'in yerine ise devre arasında kadroya katılan isimlerden Kagawa forma şansı buldu.

QUARESMA YOK, GÜVEN YALÇIN VAR

Öte yandan sakatlıktan dönen Ricardo Quaresma 11'de görev bulamazken, Güneş'in son dönemde sol kanatta görev verdiği Güven Yalçın derbide de 11'de şans buldu.

Güven Yalçın son 3 maçta 11'de yer alırken, son 2 maçta ise sol kanatta görev aldı. 20 yaşındaki oyuncu, bu sezon 13 maçta 2 gol ve 2 asistle oynadı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde, Utku, Necip, Roco, Caner, Muhayer, Quaresma, Oğuzhan, Medel, Mustafa Pektemek, Larin isimleri yer aldı.

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