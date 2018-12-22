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Şenol Güneş: Rakip atakları bitirdi, biz bitiremedik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 4-1 kaybettikleri Kasımpaşa maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

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Tecrübeli teknik adam şu ifadeleri kullandı:

“26 puan ve 4-1'lik skor bizim için kötü. İlk yarı düşündüğümüzün çok altında kaldık. Rakip atakları bitirdi, biz bitiremedik. Direnç ve inanç sarsılınca kötü bir skor ortaya çıktı.”

Takımın durumundan kimsenin memnun olmadığını dile getiren Güneş, “İlk yarıdaki oyunumuz olumsuz. Bunu aşabilmek için çok çalışmamız gerekiyor. Bu durumdan ne oyuncular, ne biz, ne yönetim memnun değil. Alabileceğimiz maçları alamadık” ifadelerini kullandı.

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