Şenol Güneş: Rakip bizden daha iyiydi

Trabzonspor'un daha iyi oynadığını söyleyen Şenol Güneş, "Bugün oyun olarak kötü başladık. İlk yarı hem defansif, hem de ofansif olarak kötüydük. İkinci yarı daha iyiydik ama kazanmak için yeterli coşkumuz ve arzumuz yoktu. İkinci golde hatamız vardı. Rakip, bizden daha çok istedi. Aldığımız topları gereksiz kaybedince, rakibe şans verdik. Bu maç berabere bitysedi bile, rakip bizden daha iyiydi." dedi.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ihtimaliyle ilgili sorulan soru üzerine Şenol Güneş "Çıkıp son maçımızı oynayacağız. Sonuç ne olur göreceğiz." yanıtını verdi.