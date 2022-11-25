Şenol Güneş resmen açıkladı! Burada olmasını tabii ki isterim...

Her takımın özellikleri vardır. Ne istiyorsun dendiğinde dünkü Brezilya'yı örnek verebilirim. Teknik, koşan, topla oynayan bir takım yaratmak istiyoruz. Onlar gibi olmasak da onlar gibi davranmak bize adım attırır diye düşünüyorum.

Mario Gomez'le kıyaslayabileceğimiz oyuncu Dele Alli. İngiltere Milli Takımı'nda oynuyordu ancak dibe vurmuş durumdayken çıkış yapabilir. O bana bir adım atarsa, ben ona üç atacağım. Ondan faydalanabiliriz. Ancak bu haliyle devam ederse konuşulacak bir şey yok.

Elimizde Rosier gibi bir oyuncu varken, oyuncu almayı doğru bulmam. Şu an bir dalgalanma geçirdi, normal karşılayabiliriz. Çok zeki öğrenciler vardır ancak yaramazlardır. Rosier'i onlara benzetiyorum.

Onur Bulut bek olarak başarılı bir oyuncu. Burada olmasını tabii ki isterim ancak bu şartlara, takıma bağlı. Yarın ne olacağını bilemeyiz.

Ben oyuncuya 'Evladım, hadi koşsana.' dedim. Oyuncu da bana 'Ben senin evladın değilim.' dedi. Benim orada niyetim, evladım olduğunu ispatlamak değildi. Ancak bu tarz olayları normal karşılıyorum.

Cristiano Ronaldo'yu şu anda alamayız.

"Bugün Dele Alli'ye Quaresma'yı örnek gösterdim. O yaşta o kadar çalışması harika. Egoları var ancak olabilir, harika şeyler kattı. Ben antrenörlüğü bitirdiğimde o başlarsa, sevinirim."

6 maçta takımı ayağa kaldıranları tutacağım. Dışında kalanları yönetimle konuşarak göndermeye çalışacağız. Oyunculara bakıyoruz. Elimizde de oyuncular var. Bakacağız.

Talisca bedavaya gelirse alırım. Ararız, durumunu sorarız."

"Rakibi kovalayan, kovalanan bir takım olmak istiyoruz. Bunları işliyoruz. Kafalar başta karışacak ama sonra oturacaktır. Bugün konuşurken söyledim hocalara, her takımın özelliği eksisi artısı vardır. Nasıl futbol istiyorsun derseniz? Brezilya gibi. Teknik, yaratıcı, hücum etmeyi bilen ama aynı zamanda rakibi baskıyla, presle boğabilen bir takım. Bunlar mümkün. Brezilya gibi mükemmel olmasak bile Brezilya gibi olmak bize adım attırır."

"Savunmada Serdar sakatlandı Beck aldık, Rhodolfo aldık, Ersan, Tosic, İsmail vardı. Kaleci Tolga'ydı. Biz bunlarla şampiyon olduk. Bunlar kötü oyuncular değil. Bugünküler de bunlardan kötü oyuncular değil."

"Verim başka bir şey. Pepe'yi, Vida'yı aldık. Pepe - Vida varken şampiyon olunmaz mı dediler. Pepe oyuncu ve karakter olarak ayrı bir yerdeydi. Oyuncunun yeteneği kadar verimi önemli. Yüzde 100 bir yeri eksik görmüyorum. Ersan ve Tosic tartışılabilir ama Beşiktaş bu ikisinden hem verim aldı hem para kazandı."

"Gomez ile Weghorst aynı oyuncular değil. Gomez daha hamleli ama Weghorst daha farklı bir oyuncu. Mesela, ben Weghorst'ta şunu görüyorum. Kazanma hırsı olan, yeteneğini sonuna kadar kullanmak isteyen biri. Dele Alli, Mario Gomez ile kıyaslanır. Futbol hayatında dibe vurmuşlardı. Alli ile de bugün konuştum. İngiltere oyuncusuydu, kadroda yok. Çıkış yapabilirsin, pes etme. Sen bana 1 adım at, ben sana 3 adım atacağım. Ben sana bir şeyler vereceğim ama sen alacak mısın? Gomez de gelip o hırsla, o arzuyla çalışmayı düşünmeseydi çıkışı yapamaz, milli takıma gitmezdi. Alli daha genç. Gider mi gitmez mi bilmiyorum ama çalışırsa çok daha fazla değişir."

"Bizim bazı oyuncularımız ya geç alındı, ya takımında oynamayan oyuncular alındı. Tam hazır olmadıkları için de sakatlıklar olabilir. Wout'un kolunda derbi öncesi kolunda sakatlık vardı. Bir risk alıyorsunuz orada. Doktor sağlığı için fikir verir ama son kararı oyuncu verir. Sakatlıkların sebebini birine, bir olaya bağlamayı doğru bulmam."

"Ghezzal iyi oyuncu, iyi karakter. Takımda 7-8 tane bu tip lider oyuncu olursa başarılı oluruz. Kaptanlık da kendisinde zaten. Olmadığına göre bir an evvel iyileşmesini bekliyoruz. Doktorlar şubat başına aramıza katılacağını söylediler. Ne kadar verimli olacağını sahada göreceğiz."

"Takımın gol atma sorunu yok. Gol atınca çok gol yedi. Bir defa bunu çözmeliyiz. Bu bir tek savunmayla çözülmez. Baskıda en başarılı hücumcular bizimkiler. Buna rağmen goller yedik. Geriden oyun kurarken gol yiyoruz, kontradan yiyoruz, pas kaybından yiyoruz. Bu kadar pozisyon verip çok gol yiyen büyük takım olmaz, olmamalı."

"Çok gol yiyen bir takım olarak zaten başarılı olmak mümkün değil. Sıralamada yukarı takımlara ve aşağı takımlara bakınca bizden daha çok gol yiyen yok."

"Dele Alli gider mi, gitmez mi bilmiyorum ama çalışmayla çok değişeceğini düşünüyorum. Dibe vurmuş durumdayken çıkış yapabilir. O bana bir adım atarsa, ben ona üç atacağım. Ondan faydalanabiliriz ama bu şekilde devam ederse konuşulacak bir şey yok."

"Oyuncuya 'Evladım, hadi koşsana.' dedim. Oyuncu da bana 'Ben senin evladın değilim.' dedi. Doğru söyledi. Benim orada niyetim, evladım olduğunu ispatlamak değildi. Bunlar olabiliyor. Doğal karşılıyorum."

"Benim stoperim birebir kalsın istemem ama kalacak. Orada başarılı olacak. Rakip her çıktığında gol atıyorsa savunma da suçlu, kaleci de suçlu."