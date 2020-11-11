11 Kasım 2020 Çarşamba 23:43 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 23:44

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hırvatistan ile hazırlık maçında 3-3 berabere kaldığımız mücadelenin sonrasında açıklamalarda bulundu.

"İLK GOLDE ELİYLE ALDI"



İlk golde elle oynama olduğunu söyleyen Güneş, "Gol düellosu oldu. Gol yemeyip, gol atmada sıkıntımız varken şimdi tam tersi oluyor, gol atıp, gol yiyoruz. İlk golde eliyle aldı, 4. hakem de Slovenyalı, o da Rusya maçında da aynı şeyi yapmıştı. Biz görüyoruz, kendi de gördü, olan oldu, hazırlık maçı nihayetinde." dedi.

"ORKUN İLE MERT'E BAKACAĞIZ"



Sakatlıklar olduğunu da belirten deneyimli hoca, "Merih tam girmeden golü yedik, ısınamadan da 3. golü yedik. Hatalarımız tabii ki oldu. Oyun olarak da 2. bölgede karşılamak yerine geriye çekilmek zorunda kaldık. Orkun, Mert Çetin sakatlandı, sakatlar fazla oldu. Cengiz'i biraz geç aldım, ciddi bir sorunu gözükmüyor. Orkun ile Mert'e bakacağız." ifadelerini kullandı.