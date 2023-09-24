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Spor

Şenol Güneş: Sahada herkes elinden geleni yapacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor maçının öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

24 Eylül 2023 Pazar 16:40 - Güncelleme:
Şenol Güneş: Sahada herkes elinden geleni yapacak
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ligdeki Kayserispor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

"PLANLAMA NASIL YAPILIYOR!"

Güneş, "Süre ile ilgili yapacak bir şey yok. TFF ve yayıncı kuruluşun programına uymaya çalışıyoruz. Sadece arada fikirlerimizi söylüyoruz. 'Deplasmandan gelen pazartesi oynuyor' denildi. Ama biz pazar 17.00'de oynuyoruz. Bu mazeret değil, lig planlaması için söylüyorum. Ülkede oynayan takımlar geç oynuyor, biz erken oynuyoruz! Sebebini sorduğumuzda yayıncı deniyor. Bu planlama nasıl yapılıyor? Öğrenmek istiyorum. Avrupa'da mesela 23 oyuncu ile çıkıyoruz, Türkiye'de 21. Ne zararı var iki oyuncunun? Size bir şey dediğimde arkadaşlar rahatsız oluyor, üzerine alınıyorlar! Bizim takım elinden geleni yapıyor. Zaman zaman eksik yapıyorlar. Sahada herkesin elinden geleni yapacağını düşünüyorum" sözlerini kullandı.

Deneyimli teknik adam maç kadrosunda yer almayan Gedson Fernandes için, "Gedson'un sakatlığını ben söylemedim, bakalım kim açıklayacak diye bekledim. Doktor, bana öyle detaylı açıklama yapmadı! Doktoru suçlamıyorum, o söylemez. Hafif sakatlığı var, sizden aldım haberleri!" diye konuştu.

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