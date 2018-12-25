Şenol Güneş şampiyonluktan umudu kesmedi

SÜPER Lig’de ilk yarıyı 26 puanla 7’nci sırada kapatan Beşiktaş’ta Teknik Direktörü Şenol Güneş, geleceğe umutla bakıyor. Görevine devam edip etmeyeceği tartışılan 66 yaşındaki tecrübeli teknik adamın, Başkan Fikret Orman’la Ümraniye’de yaptığı zirvede, “Evet, kötü bir ilk yarı geçirdik. Ancak camia olarak birlik olursak şampiyonluğa ulaşabiliriz” dediği ortaya çıktı.

MALİ DURUM OLUMSUZ YANSIDI

Sezona kötü başlamadıklarına dikkat çeken Şenol Güneş, “Ancak ilerleyen dönemlerde bazı futbolcuların yaşadığı sakatlıklar. ödemelerde yaşanan aksaklıklar takım üzerinde olumsuz etki yaptı. Kendi sahamızda Antalyaspor’a yenilmemiz futbolcularda özgüven kaybına yol açtı. Bunun yanı sıra Göztepe, Başakşehir, Sivas ve son olarak Kasımpaşa mağlubiyeti bütün hesaplarımızı bozdu” diye konuştu.

9 PUANLIK FARK KAPANABİLİR

Geçmişi unutup ileriye bakmaları gerektiğine vurgu yapan Siyah-Beyazlılar’ın hocası, “Şimdi camia olarak kenetlenme zamanı. Eğer sorunlu olan futbolcularla yolları ayırır, yerlerine daha faydalı futbolcular alır, bunun yanı sıra taraftar, yönetici, futbolcu ve teknik adam kenetlenmesini sağlarsak, şampiyon olmamamız için hiçbir neden yok. 9 puanlık farkı kapatabiliriz” şeklinde konuştu.