Şenol Güneş sessizliğini bozdu! Fenerbahçe iddialarına noktayı koydu

9 Kasım 2021 Salı 15:19 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 15:20

Adı son günlerde Fenerbahçe teknik direktörlüğü için geçen Şenol Güneş açıklama yaptı.



"HASTANEYE GİDİYORUM"

Adı Fenerbahçe ile anılan fakat sessizliğini koruyan Şenol Güneş, Gazete Kuzey'e yaptığı açıklamada, "Son dönemlerde maçları da doğru dürüst izlemiyorum. Boynumda hafif bir ağrı var. Hastaneye gidiyorum. Doktor arkadaşların önerileri doğrultusunda tedavimi sürdürüyorum. Evde istirahat ediyorum, ara sıra yürüyorum" dedi.

"HİÇBİR KULÜP İLE GÖRÜŞMEDİM"

Transfer teklifleriyle ilgili Güneş, "Arkadaşlar arıyor, 'Hocam şu takımla bu takımla görüşmüşsün' diyorlar. Ben, hiçbir güzide kulübümüzün yetkilisi ile görüşmedim. Görüşeceğim konu da yok." dedi.

"DİNLENMEKTEN BAŞKA ŞEY DÜŞÜNMÜYORUM"



Güneş, "Bu aşamada dinlenmekten başka bir şey düşünmüyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.