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Şenol Güneş: Şimdi rövanşları alıyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

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Maçı değerlendiren Güneş, "3 puan almak önemliydi, özellikle yarışın kızıştığı dönemde 3 puana ihtiyacımız vardı. Sivasspor tempolu başlamaya çalıştı. Koşan bir takım, zaman zaman önde baskı yapıyor. Golü bulmamız önemliydi. Sonra tamamen bize dönmesi gerekirken gereksiz hakemle itişme, kakışma yüzünden disiplinden koptuk ve duran top dönüşünde kontradan gol yedik. Rakibi de seyirci ile oyuna soktuk. Sonunda Allah'ın yardımı ve Burak'ın gayretiyle, mucize bir golle 3 puan aldık" dedi.

"DAHA İYİ OYNAMAMIZ GEREKİYORDU"

Daha iyi oynamaları gerektiğini vurgulayan tecrübeli hoca, Bizim gibi büyük oyunculara ve büyük takıma yakışan oyun bu değil, daha iyi oynamamız gerekiyordu. Olumsuzluğu fazla olan ama sonucu iyi olan bir maç oldu" mesajını yolladı.

"ŞAMPİYONLUK KONUŞMAK DOĞRU DEĞİL"

Şampiyonluğu değil, bir sonraki maçı düşündüklerini belirten deneyimli antrenör, "Şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşmak doğru değil. Bir sürü maç kaybettik, şimdi rövanşları alıyoruz. Geçmişi geri getiremeyiz. Şimdi Ankaragücü maçı var, yenmemiz gerekiyor. Dün kaybettiklerimizi, yarın ne yapacağımızı konuşmak yerine bugünü yaşayalım, bugünün hakkını verelim. Şimdi Ankaragücü maçı var, onu yarından itibaren yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

"RAKİP TARAFTARLAR DA BİZİ ALKIŞLAR"

Taraftarlarla ilgili mesaj veren Güneş "Beşiktaş büyük bir aile. Sıkıntılı günlere destek olan büyük bir taraftar var. Burada gelip bize destek olan tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. Oyun üstünlüğümüz fazlalaştıkça, rakip taraftarların da bizi alkışlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

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