Şenol Güneş sol kanat hariç derbinin 11'ini kesinleştirdi

Derbide Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Dorukhan, Atiba, Quaresma, Ljajic ve Burak Yılmaz ilk 11'de forma giyecek.

Güneş sol kanatta Kagawa ve Güven Yalçın arasında ise henüz net bir karar veremedi.

Son haftalardaki formu ve hızı nedeniyle Güven daha ön planda olmasına rağmen Japon yıldız Kagawa'nın tecrübeli bir oyuncu olması Güneş'in vereceği kararı zorlaştırıyor.

(Takvim)