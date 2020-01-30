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Spor

Şenol Güneş, Emre Akbaba'yı EURO 2020'ye götürme kararı aldı

Sahalara fırtına gibi dönen Galatasaray'ın yıldızı Emre Akbaba, EURO 2020 öncesi Şenol Güneş'in de gözüne girmeyi başardı. Yusuf Yazıcı'nın sakatlığında Emre, Hakan Çalhanoğlu ile birlikte ilk 11'in en güçlü adayı.

Sabah30.01.2020  09:06 - Güncelleme: 30.01.2020  09:06

Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle futboldan 8 ay uzak kalıp sahalara muhteşem bir dönüş yapan Galatasaray'ın yıldızı Emre Akbaba, ikinci yarının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Fatih Terim'in yeni 10 numarası olan Emre, hocasının güvenini boşa çıkarmadı.

Kupada Rizespor'a, ligde Denizlispor ve Konyaspor'a gol atmayı başaran 27 yaşındaki oyuncu bu performansıyla A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de dikkatini çekti. Güneş, Emre'yi EURO 2020'ye götürme kararı aldı. Yusuf Yazıcı'nın sakatlığında Emre, Hakan Çalhanoğlu ile birlikte ilk 11'in en güçlü adayı.

MİLLİ MOTİVASYON

1992 doğumlu hücum oyuncusu, tedavi sürecinde Ay-Yıldızlı formayı da düşünerek kendisini motive etti.

15 MİLYON EURO'YA SERBEST

Emre Akbaba'nın Galatasaray'la sözleşmesi 2021'de sona eriyor. EURO 2020'de vitrine çıkması söz konusu olan tecrübeli futbolcunun serbest kalma maddesi ise 15 milyon Euro.

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