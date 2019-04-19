Şenol Güneş talimatı! Kaleyi görür görmez vur

■ ŞENOL Güneş, son dönemde yaptığı asistler ve attığı gollerle Beşiktaş’ı sırtlayan Adem Ljajic’i Sivasspor maçına özel olarak hazırlıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi potası için kritik bir maça çıkacaklarını Boşnak yıldıza anlatan Güneş, “Rakibimiz bizi oynatmamaya yönelik bir taktik anlayışla sahaya çıkacak. Bu kilidi açacak olan sensin… Atacağın paslar, içeriye yapacağın koşular rakibin dengesini bozacak. Kaleye olabildiğince yakın oyna ve kaleyi görür görmez vur” diye konuştu.

BURAK’A SARI KART UYARISI

■LJAJİC de hocasının güvenini boşa çıkarmamak için elinden geleni yapacağını söyledi. Diğer yandan yuvası olan Beşiktaş’a geri gelerek eski günlerine dönen Burak Yılmaz’a da sarı kart uyarısı geldi. Taraftarların tepkilerine kayıtsız kalamayan Burak’tan profesyonelce davranmasını isteyen Şenol Güneş, “Sana sahada ihtiyacım var. Sakin olmalısın. Verilen tepkilere kulağını tıka” dedi. Öte yandan Siyah-Beyazlılar, Sivasspor ile ligde oynadıkları son iki maçı da 2-1’lik skorla kaybedip büyük yara almıştı.

(Gunes)