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A MİLLİ Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor Kulübü’nü ziyaret etti. Yöneticiler ve Teknik Direktör Ünal Karaman ile görüşen Güneş, “Takım iyi gidiyor, tebrik ediyorum. Doğru işler yapılıyor, sonuçlar da bu doğru işleri destekliyor. Hep deriz ya, ‘Bir takım yaptığınız zaman kadronu herkes sayabiliyorsa o iyi iş yaptığını gösterir’ diye. Saha içine baktığımızda takım oyunu ve uyumu, diğer ilişkiler dışarıya da iyi mesajlar veriyor. Eğer doğru bir yolsa ki bu doğru bir yol, bu yolda gitmelisin” dedi.