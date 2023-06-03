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Spor

Şenol Güneş transfer listesini yönetime sundu

Beşiktaş, deneyimli teknik direktör Şenol Güneş'in takımın başına geçmesi ile birlikte ligde yükselişe geçti. Bu yükselişi gelecek sezona da taşımak isteyen Şenol Güneş ve ekibi yönetime transfer listesini sundu.

3 Haziran 2023 Cumartesi 13:39 - Güncelleme:
Şenol Güneş transfer listesini yönetime sundu
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Teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in gelmesiyle yakaladığı müthiş ivmeye karşın mutlu sona ulaşamayan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi.

Şampiyonluğu bu kez şansa bırakmayacak bir kadro kurmaya kararlı olan başkan Ahmet Nur Çebi ile kurmayları asbaşkan Emre Kocadağ ve Futbol direktörü Ceyhun Kazancı, hafta içinde teknik direktör Şenol Güneş ile bir toplantı yaparak transfer rotasını belirledi.

Öncelik orta sahaya yapılacak takviyede

Kadroya 5 takviye yapılmasını isteyen Güneş, öncelikle 6 ve 10 numara mevkilerine oyuncu alınması gerektiğini bildirdi. Orta sahaya biri defansif, diğeri ofansif özellikte iki futbolcu Transfer edilmesinin şart olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, ayrıca 2 stoper ve 1 de sol kanat talebinde bulundu. Siyah beyazlı yöneticiler bu toplantının ardından transfer çalışmalarına başladı.

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