Şenol Güneş: Bana bir teklif gelmedi, gelirse oturur konuşuruz

Şenol Güneş’in açıklamaları şu şekilde:

"BURAK YILMAZ TÜRKİYE'NİN EN İYİ 2 FORVETİNDEN BİRİ"

“Burak’ın ciddi bir boyutta sakatlığı yok. Çalışmalarını sürdürüyor. Caner ve Burak'ın takıma katılması için hafta başını bekledik. Burak, futbolu çok seviyor. Ait olduğu yere saygı duyarak işini yapıyor. Burak, bu yeteneğiyle dünya çapında olacak bir oyuncu.

Burak için haksız eleştirileri doğru bulmuyorum. Takım için oynayacak, her şeyini verecek bir isim. Böyle bir oyuncunun yıpratılmasını, onun da yıpranmasını doğru bulmuyorum. Trabzon'dan ayrıldığında bize kızdılar. Şartlar onu gönderdi ve kulübe para kazandırdı.

Türkiye'nin en iyi 2 forveti Burak ve Cenk'tir. Aksini iddia eden varsa onu dinlemek isterim.

Burak'ı ben daha önce de istemiştim. İsterim ama bir garantisi yok. Mesela ben Messi'yi de istiyorum ama alamıyorum. Günün birinde belki gelebilir. Yarın başkana söyleyeyim görüşmelere başlasın.

Burak'ın maliyeti Vagner'den daha ucuz. Tartışıyoruz, neyi tartışıyoruz? Beşiktaş maçında yere düşmesi var, olabiliyor. Beşiktaş taraftarının ona sahip çıkacağını düşünüyorum.

Hakkılar, Şükrüler, Sebalar gibi olamasa da Beşiktaş camiasına yakışır bir Burak olacağını düşünüyorum. Burak, taraftarla kucaklaşacaktır. Taraftarlığı bilen bir adamın taraftarla buluşması kolay olacaktır.

Kimseye kolay kolay kefil olmam ama Burak Yılmaz'a kefilim”

BEŞİKTAŞ’TAN AYRILACAK MI?

“Şu an bulunduğum yerden memnunum. Yılsonunda mukavelem bitiyor. Sezon sonu değerlendireceğim. Gitsem de iyi bir iz bırakarak gittiğimi düşünürüm. İyi bir izlenim bıraktığımızı düşünüyorum. O yüzden burada mutluyum."

“Bana bir teklif gelirse bunu konuşur ve değerlendiririz. Mukavele ile ilgili bir konuşma geçmedi. Devamlı olarak kalacakmışım gibi çalışmaya devam ediyorum.”

TOLGAY ARSLAN’IN AKIBETİ

"Tolgay Arslan, Türkiye'nin en iyi oyuncularından. Ancak oynamadığı zaman mutsuz oluyor ve etrafını geriyor. Bu yeni bir şey değil. 'Gideceğim, gideceğim' diyordu, ben de 'git' dedim ama kaldı. Sonra onu oynattım. Oynamadı yine üzüldü ve ben de ayrılmasını düşündüm."

"TOLGA ZENGİN KONUSUNDA YÖNETİMLE FARKLI DÜŞÜNÜYORUZ"

“Gökhan Töre'nin oynaması gerekiyor. Az süre vermiş olabiliriz ama maçlar kritik. Babel, Lens, Quaresma var, oynatamadık. Vagner çok yetenekli ama bizde tutmadı. Oynamadığı zaman sorun yaratmadı ama beklediğimizi veremedi. Güven ve Mustafa'nın yedeği Vagner olmaz”

“Kadro dışılar arasında sadece Tolga Zengin hakkında yönetimle farklı düşünüyoruz. Kulüp içinde bir iki senedir şikayetler vardı. Bence kalması ve Utku'nun 6 aylığına kiralık gitmesi doğru olurdu. Kabul ederken üzüldüm ama oldu.”

"Gelen de olabilir, giden de. Ricardo Quaresma'yı bilmiyorum. Bir ara öyle bir durum konuşuldu ama olmadı. Belki defansa oyuncu almamız gerekebilir."

"Nicolas Isimat-Mirin'i üç senedir takip ediyoruz ama fiyatı pahalıydı, alamadık. Şimdi oynamadı ve fiyatı düştü, oynasaydı alamayabilirdik. Eksikleri olabilir, zaten mükemmel olsa kimse bırakmaz. İdmanda iyi şeyler yapıyor, fikrimiz olumlu. Oynayacak görünüyor."

"Hiç sevmediğim şey defansın ve kalecinin oturmaması. Orta sahalar ve forvetler değişebilir fakat savunma kısmında süreklilik gerekiyor. Biz de bu sene bunun sıkıntısını yaşadık. Umarım ikinci yarıda savunmamız yerine oturacak."