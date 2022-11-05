Şenol Güneş: Umudumuz ve gücümüz var

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyeti değerlendirdi.

İşte Şenol Güneş'in sözleri:

"HAMLE ŞANSIMIZ KALMADI"

"Kazanmak ne kadar güzelse, kaybetmek de o kadar üzüntü verici. Bugün kritik ve çok önemli bir maç oynadık, hem bizim için hem rakip için. Oyunda da eksiklerimiz var. Fizik, teknik, taktik olarak baya sıkıntılarımız vardı. İkinci yarı başında oyunu kontrol ettik, oyun lehimize döndükten sonra golü yedik. Golden sonra bir hamle yaptık. Rakip gidip gelen oyunda avantaj yakaladı. Umut'un sakatlanmasıyla değişiklik hakkımız bitti. Hamle şansımız kalmadı."

"ÇOK TOP KAYBETTİK"

"Rakip geriye çekildi, evet doğru ama biz tempolu oynama şansını kullanamadık. Fizik olarak düştük. Geride kaldık. Rakip burada bir avantaj yakaladı. Öne çıktığımızda rakipten daha iyiydik ama bu sonuca yansımadı. Bu maç için üzgünüz ama takımdan ümitliyim. Daha iyi şeyler yapabiliriz. Umudumuz ve gücümüz var. Oyundaki artılarımızın artması gerekiyor. Rakibin forveti, savunmada olmamıza rağmen iki kez boş kaldı. Savunmada, birebirlerde alan ve oyuncu markajına geçmemiz gereken anlar vardı. Çok top kaybı yaptık. Rakip de kendi sahasında oynama avantajını kullandı. Ben daha üstün bir oyun bekliyordum. olmadı. Son bölümde zaten oyun olmadı."

"SAVUNMA SIKINTISI VAR"

"Geride kalıp rakip topa vurma şansı kalıyorsa, geride kalmanın bir anlamı yok. Savunmada blok ve bireysel olarak rakipten iyiydik. Onda eksiklik var. Geçen maçta da, bu maçta da savunma sıkıntısı vardı. Takımın blok olarak gidip gelmesi gerekiyor."

"HER TOPTA POZİSYON YAKALADI"

"Zaman zaman çok geride kaldık. Rakip sahaya çıkınca daha etkili oluruz. Bizde o tip oyuncular var. Savunmaya çekilince rakibin işi kolaylaşıyor. Bunların hepsi değişecek. Birebir ve takım olarak oyundan düşmemek gerekiyor. Rakip rastgele vurduğu her topta pozisyon yakaladı. Bu kötü tabii..."

"BİR YARARI YOK"

"Zaman zaman kaos futbolu olur ama kaos yaratmaya vesile oluyorsanız bu kötü. Zaman geçirmeye sığınma zaman zaman olur. Oynanmadan geçen bir 4 dakika süre var. Maç kazanılabilir ama uzun vadede bir yararı yok."