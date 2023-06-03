Şenol Güneş ve öğrencileri 13 maçtır yenilmiyor

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 13 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

Siyah-beyazlılar, bu süreçte Ankaragücü, Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Giresunspor, Hatayspor (Hükmen), Ümraniyespor, Galatasaray, Antalyaspor, Gaziantep FK (Hükmen) ve Adana Demirspor karşısında sahadan 3 puan ile ayrılırken, Trabzonspor ve Antalyaspor ile berabere kaldı.

Bu sezon 34 resmi maça çıkan siyah-beyazlılar 22 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak toplam 74 puan ile Süper Lig'de 3. sırada yer alıyor.