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Spor

Şenol Güneş ve öğrencileri 13 maçtır yenilmiyor

Deneyimli teknik direktör Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başına geçtikten sonra siyah-beyazlılar Süper Lig'de oynadığı son 13 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

3 Haziran 2023 Cumartesi 16:01 - Güncelleme:
Şenol Güneş ve öğrencileri 13 maçtır yenilmiyor
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Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 13 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

Siyah-beyazlılar, bu süreçte Ankaragücü, Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Giresunspor, Hatayspor (Hükmen), Ümraniyespor, Galatasaray, Antalyaspor, Gaziantep FK (Hükmen) ve Adana Demirspor karşısında sahadan 3 puan ile ayrılırken, Trabzonspor ve Antalyaspor ile berabere kaldı.

Bu sezon 34 resmi maça çıkan siyah-beyazlılar 22 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak toplam 74 puan ile Süper Lig'de 3. sırada yer alıyor.

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