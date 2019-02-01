Şenol Güneş Vida'yı bırakmadı
Önceki gün basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği sohbet toplantısında defans hattının sürekli değişmesinden şikayet eden Şenol Güneş, Vida’nın takımda kalmasını sağladı.
- Güneş
Hırvat stoper için İtalyan devi Roma’dan 8 milyon euroluk resmi bir teklif alan yönetim, “Vida ve eşi İstanbul’da mutlu, gitmek istemiyor. Hoca’nın da rahatsızlığı belli… Avrupa’nın en iyi stoperlerinden biri için 8 milyon euro yeterli değil” görüşüne vararak, Roma’nın teklifini geri çevirdi.
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