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Şenol Güneş Vida'yı bırakmadı

Önceki gün basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği sohbet toplantısında defans hattının sürekli değişmesinden şikayet eden Şenol Güneş, Vida’nın takımda kalmasını sağladı.

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Hırvat stoper için İtalyan devi Roma’dan 8 milyon euroluk resmi bir teklif alan yönetim, “Vida ve eşi İstanbul’da mutlu, gitmek istemiyor. Hoca’nın da rahatsızlığı belli… Avrupa’nın en iyi stoperlerinden biri için 8 milyon euro yeterli değil” görüşüne vararak, Roma’nın teklifini geri çevirdi.

CHP´li üye derdini Mevlüt Uysal´a anlattı

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