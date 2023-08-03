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Spor

Şenol Güneş, Vitor Hugo'yu istiyor

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlılar, Trabzonspor'un eski oyuncusu Vitor Hugo'yu gündemine aldı.

3 Ağustos 2023 Perşembe 20:06 - Güncelleme:
Şenol Güneş, Vitor Hugo'yu istiyor
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Kadrosuna önemli takviyelerde bulunan siyah-beyazlıların, Trabzonspor'un eski futbolcusu Vitor Hugo'yu gündemine aldığı iddia edildi. Süper Lig devinin başarılı futbolcu Vitor Hugo ile görüşmelerde bulunduğu vurgulandı.

ŞENOL GÜNEŞ VITOR HUGO'NUN TRANSFERİ İÇİN ONAYI VERDİ

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, bir dönem Trabzonspor'da da Bahia forması giyen Vitor Hugo'yu gündemine aldı. Şenol Güneş'in bu transfere onay verdiği ve girişimlerin hız kazandığı aktarıldı.

Yine haberde yer alan bilgiye göre; Beşiktaş yöneticilerinin tecrübeli oyuncunun menajerini İstanbul'a davet ettiği kaydedildi. Öte yandan tecrübeli savunmacının da Türkiye'ye geri dönmeye sıcak baktığı aktarıldı.

Vitor Hugo için Trabzonspor'un da devrede olduğu, siyah-beyazlıların yüzyüze yapılacak görüşmenin ardından transferin netleşmesini beklediği ifade edildi.

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