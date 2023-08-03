Şenol Güneş, Vitor Hugo'yu istiyor

Kadrosuna önemli takviyelerde bulunan siyah-beyazlıların, Trabzonspor'un eski futbolcusu Vitor Hugo'yu gündemine aldığı iddia edildi. Süper Lig devinin başarılı futbolcu Vitor Hugo ile görüşmelerde bulunduğu vurgulandı.

ŞENOL GÜNEŞ VITOR HUGO'NUN TRANSFERİ İÇİN ONAYI VERDİ

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, bir dönem Trabzonspor'da da Bahia forması giyen Vitor Hugo'yu gündemine aldı. Şenol Güneş'in bu transfere onay verdiği ve girişimlerin hız kazandığı aktarıldı.

Yine haberde yer alan bilgiye göre; Beşiktaş yöneticilerinin tecrübeli oyuncunun menajerini İstanbul'a davet ettiği kaydedildi. Öte yandan tecrübeli savunmacının da Türkiye'ye geri dönmeye sıcak baktığı aktarıldı.

Vitor Hugo için Trabzonspor'un da devrede olduğu, siyah-beyazlıların yüzyüze yapılacak görüşmenin ardından transferin netleşmesini beklediği ifade edildi.