Şenol Güneş yarın Pepe'yi oynatacağını, Quaresma'yla ilgili henüz karar vermediğini söyledi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve kaleci Loris Karius, Avrupa Ligi'ndeki Malmö maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Loris Karius, geçen sezon Şampiyonlar Ligi finali hakkındaki soruyu da kısa bir şekilde yanıtladı. Şenol Güneş ise maç değerlendirmesinde bulundu.

Şenol Güneş mücadeleyi değerlendirirken ''Sıcak bir havadan soğuk bir havaya geldik ama ben birkaç gün önce de gelmiştim. İnsanların sıcaklığını görmüştüm. Yarınki maçın dostluk içerisinde keyifli bir futbolla geçmesini diliyorum. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Daha önceki eleme maçlarında yenilgisi olmayan, ligde de iyi sonuçlar almaya çalışan bir takım Malmö. Takım oyununu iyi oynayan, fiziksel olarak da iyi durumda olan, bütün sistemlere geçiş yapabilen disiplinli iyi bir takımla oynayacağız. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Biz kendimizi güçlü hissediyoruz. Zor bir maçı iyi futbol oynayarak kazanmak istiyoruz. Sahaya çıkabileceğimiz en iyi kadro ile çıkmaya çalışacağız'' ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş galibiyet beklediğini söylerken ''Bizim de Malmö'nün de iyi oyuncuları var. Önemli olan yarın da iyi oynamaları. Karşımızdaki takım sıradan bir takım değil. Takım oyununu iyi oynayan, bireysel olarak da özellikleri olan bir takımla oynuyoruz. Biz her maçı kazanmak için oynayan bir takımız. Yarın da oyuncularımızdan bunu bekliyoruz'' dedi.

Quaresma ile ilgili soruyu yanıtlayan Güneş, “Pepe, yarın büyük ihtimal sahada olacak ama Quaresma ile ilgili henüz karar vermedim. Kesin kararlarımı antrenmandan sonra vereceğim.” şeklinde konuştu.

Fikstür konusunda da konuşan Şenol Güneş Aralık ayında Galatasaray maçıyla ilgili, ''Ben hakka hukuka uygun olarak maçlar uygun oynansın diye konuşmuştum. Bunu konuşarak gündeme getirmek istemiyoruz. Fenerbahçe'yi Pazartesi oynadık. O gün Pazar oynuyoruz, Pazartesi olabilirdi'' dedi.

Loris Karius geçen sezon Devler Ligi finalindeki maçla ilgili soruyu ''Şampiyonlar Ligi ile ilgili yeteri kadar soruldu. Artık o maç geçen sezonda kaldı. Ayrıca geçen sezon iyi bir performans göstermiştim'' şeklinde yanıtladı.

(Sporx)