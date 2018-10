Şenol Güneş: Yarınki maçta Babel, Ljajic ve Pepe yok

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve siyah-beyazlı futbolcu Gökhan Gönül, Genk maçından önce basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın Genk ile oynayacağı maçta Pepe, Ryan Babel ve Adem Ljajic sakatlıkları sebebiyle maçta forma giyemeyeceklerini açıkladı.

GENK DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN TAKIM

Genk'in önemli bir takım olduğunu vurgulayan Güneş, "Bizim yarın maçımız var. Avrupa ekibiyle oynayacağımız bir maç önemlidir. Genk önemli bir takım. Avrupa'da oyun formatıyla en iyi takımlardan bir tanesi. Gruptaki her takımın 3 puanı var. Bu iki maç önemli. Her maçı kazanmak istiyoruz. Takım halinde savaşırsak en iyi sonucu alırız. Pepe, Babel, Adem sakatlığı olduğu için yoklar. Atiba, Güven aramızda olmayacak yarın. İlk mağlup olduğumuz maçı kolay kaybettik. Kazanacağımız bir maçtı Malmö maçı. Her maçı kazanacak gücümüz var. Değişik bir format vardı. İlk yarı iyi, ikinci yarı kötü. İlk yarı kötü, ikinci yarı iyi. Sıkıntılar bizi etkiliyor. Diğer mazeretler ne olursa olsun, sahaya çıkan her oyuncu en iyi oyunu oynamalı. Fakat, bazı faktörler etkileyecektir" dedi.

BİREYSEL OLARAK BAZILARI YETERLİ DEĞİL

Bireysel performans olarak bazı futbolcuların beklentilerin altında kaldığının altını çizen Güneş, "Transferi geç olan, milli takımdan gelenler, dinlenme süresi azalanlar, dalgalanmalar oluyor. Bireysel performans olarak düşündüğümüzün altında olan oyuncular var. Gökhan ile ilgili mesela, sezon başı alternatif arıyorduk. O bölgede tek kaldı. Sol bekte neredeyse 1 oyuncu kaldı. Oradaki yedeği sağa da kullanırız zaman zaman diye düşünmüştük halbuki. Necip ve Fatih stoperdi ilk maçta, daha sonra Medel ve Pepe'ydi. Son maçta da Pepe ve Enzo'ydu. Tamamen savunmayı değiştirdik. Oynadığımız oyunun üstünlüğü skora yansımadı son maçta, sonra goller yedik. Penaltı girmedi, sonra değişti. Göztepe maçında ilk yarı iyiydi. Daha çok pozisyon üretmemiz lazım. Yediğimiz golden sonra, ikinci gol ile birlikte tamamen demoralize olduk. Bu doğru değil, bunu yenmemiz lazım. Oyuncu değişiklikleri, sonuç vermeyince eleştirilir, olur" şeklinde konuştu.

KENDİMİZE İNANIRSAK HER SONUCU ALABİLİRİZ

Beşiktaş'ın mevcut haliyle de Genk'i yenebilecek bir takım olduğunu ifade den Güneş, "Geriye bakmayacağız, önümüze bakacağız. Geriye bakarsak önümüzü göremeyiz. Kazansak fark bir puan olacaktı ki biz tüm maçları kazanıp lider de olabilirdik. Tüm taraftarlar size güveniyorsa siz de kendinize güvendiğinizde bu sonucu elde ederiz dedim oyunculara. Yarın zor bir maç olacak. Baskıyı iyi yapabilirsek daha başarılı oluruz. Sarpsborg bunu Genk karşısında iyi yaptı. İyi oynayan, topa sahip olan bir ekip. Yarın kazanırsak hem moral, hem puan açısından daha iyi olur. Bu takımın her maçı kazanacak gücü var. Bu ligde şampiyon olma gücümüz var. Bunu başaramayınca üzülüyoruz, moralimiz bozuluyor. Sahadaki tüm oyuncular takımın için savaşacaktır, dalgalanmalar olduğunu kabul ediyorum. Burada adımı oyuncu ve ben atacağız. En iyi kadro elimizde. Eksikler, gidenler, gelenler oldu. Bu halimizle de kazanabilecek gücümüz var. İnşallah yarından itibaren bunu devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

- GÖKHAN GÖNÜL'ÜN AÇIKLAMALARI

"SONUÇ KADAR OYUN DA ÇOK ÖNEMLİ"

Futbolda iyi oyuna da ihtiyaç olduğunu ifade eden Gökhan, "Sonuç anlamında, dalgalanmalar yaşıyoruz bu sezon. Bizim ihtiyacımız olan gelecek adına, özgüven için bütünleşmek adına oynayacağımız bu tip bazı maçlar var. Bu maçlarda sadece galibiyet, sonuç değil iyi oyuna da ihtiyaç var. Yarın da böyle bir maça çıkacağız. Sonuç anlamında değil iyi oyunla da maçtan galibiyetle ayrılırız" dedi.

"Gelen eleştiriler üzerine aralarında konuşuyorlar mı?" şeklindeki soruyu da yanıtlayan Gökhan, "Futbolda, sonuca göre konuşuluyor her şey, özellikle ülkemizde. Kazanınca takım olarak iyi oynuyoruz, kaybedince bireyselden en tepeye kadar eleştiriliyoruz. Baktığınız zaman liderle aramızdaki puan farkı kaç, 4. Bursaspor maçında son 5 dakikada yedik, Konya'da 90+5'te yedik. Uzatmalarda yediklerimizi yemesek, liderle aynı puandaydık. O yüzden sadece sonuca endeksli değil, inişli çıkışlı performanslar sergiliyoruz, daha sezon başındayız. Hocamız gerekli tedbirleri deniyor, çalıştırıyor. Antrenmanları da ona göre yapıyoruz. Bazen bireysel hatalar yapılıyor. Bizim bu durumda olmamızın, sizin de böyle konuşmanızın sebebi bu" ifadelerini kullandı.

"BİZE DÜŞEN, VERİLEN GÖREVİ YAPMAK"

"Konsantrasyon eksikliği mi var takımda?" sorusunu da yanıtlayan Gökhan, "Bu taktik, teknik, bireysel performans olaylarına girmek istemiyorum. Bize düşen hocamızın verdiği taktikleri yerine getirmek. Bazen işler farklı gelişir, düşündüğünüz gibi gelişmez olaylar ve hatalar yaparsınız. Bu konuda yorum yapmak bana düşmez" şeklinde konuştu.

"HER FUTBOLCU SAHAYA ÇIKINCI HIRSLI OLUR"

Gökhan Gönül, "Hırs eksikliği gösteren oyuncular var mı?" sorusuna ise şu şekilde cevap verdi; "Sahaya çıktığı zaman o hırsı yaşamayan futbolcu olduğunu düşünmüyorum. Futbol orada oynandı, bitti değil. Mağlubiyet yaşayınca biz daha çok mutlu olacağız. Ben zannetmiyorum, sahaya çıkacak, şov yapacak, gününü gün edecek. Böyle bir futbolcu yok. Farklı yerlerde görebilirsiniz bunu. Bütün futbolcular, üzüntüsünü, hırsını daha fazla gösteriyor. Bizim takımdaki bütün futbolcular hırsını, azmini gösteriyor."