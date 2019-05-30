Hazırlık maçında Yunanistan'ı 2-1 mağlup eden A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş maçın ardından konuştu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

"Okay'da bir sorun yok. Cenk'in MR'ı çekilsin. Ne olacağını göreceğiz. Başka sakat yok. Şut attığı pozisyonda olmuş. Bir şey var mı, yok mu değerlendirilecek. Hazırlık maçı olarak sakatsız atlatmaya çalıştık."

DAHA FAZLA ATMALIYDIK

Daha çok iyi işler yaptık oyunda. Daha üstündük. Daha çok pozisyonumuz vardı. 2-1 bitti ama daha fazla atmalıydık. Eksilerimizi, artılarımızı gördük. Oyuncularımızın bir kısmını değerlendirdik. Kalanları da Özbekistan maçında göreceğiz.

OYUN ANLAYIŞINDAN MEMNUNUM

Oyuncuların kulüplerine bakmadan form durumlarını göz önüne alarak bir kadro yapıyoruz. Yeni oyuncular kullanmak istedik. Belki de bazılarında acele ettik. Yediğimiz golün hazırlığını yapmıştık ancak bir anlık dalgınlık oldu. Kimin oynadığı ya da oynamadığı değil neler yapıp yapamadığımıza bakıyoruz. Bu iki hazırlık maçı, oynamayan oyuncuları görmek, havuzu genişletmek için önemli. Takımın bugünkü oyun anlayışından memnunum.

DAHA İYİ OYNAYABİLİRİZ

Sıcağın etkisiyle zaman zaman tempo düştü. Değişikliklerden sonra sakatlıkların olması biraz etkiledi. Sakatlıksız bir maç geçirmek istedik. Cenk dışındakilerin bir sıkıntısı yok. Oyunumuz olumluydu ama yeterli değildi, daha üst seviye oynayacak bir takımız. Sezon sonu olması ve hava sıcaklığına rağmen oyuncularım elinden geleni yaptı. Hepsine teşekkür ediyorum.

İLK 10'A DOĞRU YÜKSELMELİYİZ

Bu üç maçı geride bıraktık, bir ölçü değil ama iyi başlayıp iyi devam ettirmek çok önemli. Bu 3 maçı kazanmak moral olarak önemli, bir de FIFA sıralaması için iyi. Avrupa Şampiyonası'na katıldıkça ilk 10'a doğru hızlıca yükselmemiz gerek

İSTEYEREK, GÖNÜLDEN OYNAMALI

Yediğimiz gol bize yakışmadı. Daha farklı kazanabilirdik. Eksikleri düzeltmek istiyorum. Bazı oyunculara fazla yük bindi. Rakip alanda baskı yapmak, hücum etmek seyircileri de mutlu ediyor. Bunları daha fazla yapmak istiyoruz. Burası milli takım ve buranın misyonu ve hedefi var. Milli takım ayrı bir heyecan, ulvi bir görev. Buraya gelen oyuncu severek, isteyerek, gönülden oynamalı ya da hiç gelmemeli

BEKLEDİĞİMDEN İYİ GÖRDÜM

Nazım ve Umut'u beklediğimden iyi gördüm. Kendi takımlarındaki hallerinden daha iyiydiler. Şu an kadromuzda 32 oyuncu var. 20'ye inecek bu sayı. İki mevkide oynayan oyuncu her zaman avantajdır. Cenk'i böyle kullanıyoruz. Enes'in ve Burak'ın sakatlıkları var.

HAVUZU GENİŞ TUTACAĞIM

Nasıl kadro kuracağımı düşünüyorum, Özbekistan maçı bile benim için önemli. Onu mu alayım, bunu mu alayım, görmek istiyorsun. Zeki, Hasan Ali ve Merih'i dinlendirmek istedim ama diğerlerini sahaya süremedim. 2 sakatlıkla 5'i kullandım, 6.'yı kullanmak istemedim. İki maça hazırlanmak üzere kadro oluşturacağız. Havuzu geniş tutacağım ama gücü fazla olan oyuncuları öncelikli olarak kullanacağım.

İŞİMİZ KOLAY DEĞİL

Modern futbol ne gerekiyorsa onu yapacağız. Ofansta da defansta da. Top kaptırdık sonra topun peşinden koştuk. Topa sahip olmamız lazım. Milli Takım üst seviye olmak zorunda. Benim futbol görüşüm ve oyuncuların yeteneği birleşecek. Önümüzde zor maçlar var. İşimiz kolay değil.

FRANSA İÇİN ÖLÇÜ OLMAZ

Hiçbir rakip Fransa için ölçü olamaz. Hangi takımı ölçü alacaksınız? Yunanistan, Finlandiya, Norveç gibi maçları istedim İzlanda için ama Fransa için Almanya, Hollanda, İtalya gibi ülkeleri alacaksın. Ben nasıl oynuyoruz bunu görmek istedim. Yunanistan'ın hücum varyasyonuyla Fransa'nınki aynı olmayacak. Maçı niye aldın diyecekler ama olanları görmek istedim