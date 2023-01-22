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Spor

Şenol Güneş yıldız isimlere neşteri vurdu! Beşiktaş'ta sürpriz 2 ayrılık

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Wout Weghorst'un ayrılığı sonrası Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmıştı. Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, gelecek isimlerin yanı sıra gidecek oyunları da netleştirmeye başladı. İşte detaylar...

22 Ocak 2023 Pazar 18:05 - Güncelleme:
Şenol Güneş yıldız isimlere neşteri vurdu! Beşiktaş'ta sürpriz 2 ayrılık
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Beşiktaş'ta ara transfer döneminin başlamasıyla sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, beklentilerin altında kalan ve maliyeti yüksek 2 yıldız ismin biletini kesti.

BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER GÜNDEMİ YOĞUN

Wout Weghorst'un sürpriz bir şekilde ayrılığı ve Manchester United'a transferi sonrası Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katan Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Kadrosunu güçlendirerek zirveye oynamak isteyen siyah-beyazlılarda gidecek isimlerde belli olmaya başladı.

ŞENOL GÜNEŞ, 2 YILDIZIN BİLETİNİ KESTİ

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, 2 yıldız isim için kararını verdi. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz yaz kiralık olarak kadroya katılan Dele Alli ile yolları ayırma kararı aldı. Alli'nin yanı sıra ayrılığı gündeme gelen bir diğer isim de Georges-Kevin N'Koudou. Yüksek maliyeti nedeniyle N'Koudou ile de yol ayrımına gelindi. 2 yıldız isimle ara transfer dönemi sonuna kadar yolların ayrılması bekleniyor.

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