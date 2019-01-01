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Şenol Güneş yönetimden eski öğrencisi Cedric Bakambu'yu istedi

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in Bursaspor'da çalıştığı dönemde parlattığı Cedric Bakambu için siyah-beyazlı yönetime istekte bulunduğu öğrenildi. Beşiktaş'ın Cedric Bakambu'yu sezon sonuna kadar kiralayabileceği iddia edildi.

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Transfer döneminde özellikle oyuncu ismi vermemesiyle tanınan teknik direktör Şenol Güneş, bu kez sürpriz yaptı.

Tecrübeli çalıştırıcı, Bursaspor'da beraber çalıştığı Kongolu santrfor Cedric Bakambu ile çalışmak istediğini yönetime iletti.

Devam eden transfer döneminde bonservisiyle beraber doğru transfer yapmanın zor olduğunu kabul eden tecrübeli teknik adam, sezon sonuna kadar kiralama opsiyonuna yeşil ışık yaktı.

Bursaspor'dan tanıdığı Bakambu'nun Çin Ligi'nde maçların olmadığı dönemde kiralanmasının geçici ve iyi bir çözüm bulacağını söyledi.

ÇİN LİGİ'NDE 28 MAÇTA 29 GOL ATTI

Çin'in Beijing Guoan takımında forma giyen Bakambu, bu sezon lig ve kupa maçlarında toplam 28 karşılaşmada forma giydi.

Kongolu yıldız 25'i lig, 4'ü kupa olmak üzere 29 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Bakambu ayrıca 2 de asist yaptı.

Adeta bir gol makinesi olan başarılı forvet için siyah-beyazlılar, Güneş'in talebi üzerine sezon sonuna kadar kiralanması konusunda tüm şartlarını zorlama kararı aldı.

Çin'de sezonun bitmesini fırsat bilen Beşiktaş yönetiminin, Beijing'li yöneticileriyle kiralama için sıkı pazarlık yapacağı ifade edildi.

(Takvim)

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