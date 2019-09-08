Şenol Güneş: 'Zor oldu ama başardık'
Güneş, Andorra karşılaşması sonrası bu yorumu yapıp, “Hem ilk yarıda hem ikinci devrede çok fırsatlar yakaladık, atamadık. Gol geç de olsa 89’da geldi. Kazandık, mutluyuz” dedi.
STAR
A MİLLİ Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Andorra önünde ilk yarı- ya tutuk başladıklarını söyledi. Güneş, “İkinci dakikada gole çok yaklaştık. Eğer 1-0 öne geçseydik işimiz daha kolay olacak. Sonrasında bir 20 dakika bocaladık. Ardından 23’te Zeki karşı karşıya kaçırdı. Ardından Hakan, Güven, Cenk, Yusuf ve Emre ile net fırsatlar bulduk ama ilk yarı gol gelmedi. İkinci devrede de çok üstün oynadık. Çağlar’ın çizgiden çıkartılan bir topu var. Gol gecikti. Ataklarımız devam etti. Sonunda Ozan Tufan’la golü bulup maçı kazanmayı bildik” dedi.
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