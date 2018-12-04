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Şenol Güneş'e sert eleştiri! 'Para için neler yapıyor, silin adını sokaklardan'

Şenol Güneş, Galatasaray derbisi sonrası ‘Kartal’ işareti yaptı, Bordo-Mavili taraftarlar çıldırdı.

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Beşiktaş’ın Galatasaray’ı 1-0 yendiği maçın bitiminde siyah-beyazlı takımın hocası Şenol Güneş sevince katıldı ve galibiyeti öğrencileriyle birlikte kutladı. Buraya kadar her şey normaldi.

Ancak tecrübeli teknik adamın ‘Kartal pençesi’ işareti yapması Trabzonspor’u sevenleri kızdırdı. Bordo-Mavili taraftarlar sosyal medya üzerinden Güneş’e sert sözlerle yüklendi

TARAFTARLARDAN TEPKİ GELDİ

İSTANBUL derbisinde Beşiktaş, Galatasaray’ı 1-0 yenip rakibini yakaladı. Maç sonrasında ise Vodafone Park’ta ev sahibi takımın coşkusu vardı. Coşkuda en dikkat çeken isim ise Beşiktaş’ın Trabzonlu teknik direktörü Şenol Güneş oldu. 1-0’ı öğrencileriyle birlikte kutlayan Güneş, Beşiktaş tribünlerine dönerek ‘Kartal Pençesi’ işareti yaptı. Ancak Şenol Güneş’in bu hareketi Trabzonsporlu taraftarların tepkisini çekti.

PARA İÇİN BU DEĞER Mİ?

Sosyal medya üzerinden Güneş’e ağır sözlerle yüklenen Bordo-Mavili taraftarlar, “Yıllarca bizim hocalığımız yaptın seni hiç böyle coşkulu görmedik. Bir kez kez olsun hamsi pozu verdiğini gören oldumu? Yazık çok yazık.  Sevmediğimiz Fatih Terim, Galatasaray’dan başka takım çalıştırdı mı? Bir de bizim efsanemize bakın. Para için neler yapıyor. Resmen kartala bürünmüş. Hüseyin Avni Aker’in yerine bu adamın adı verildi. Sizce buna değer mi? Sokaklara adını yazdık. Bunu hak ediyor mu?. Stattan adını kaldırın. Sokaklardan adını silin”sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

(Karadaniz Gazetesi)

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