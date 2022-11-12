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Spor

Şenol Güneş'in Dele Alli sözleri İngiltere'de gündem oldu

Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan kiraladığı İngiliz orta saha Dele Alli'nin teknik direktör Şenol Güneş tarafından eleştirilmesi İngiltere'de gündem oldu.

12 Kasım 2022 Cumartesi 10:26 - Güncelleme:
Şenol Güneş'in Dele Alli sözleri İngiltere'de gündem oldu
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Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan kiraladığı İngiliz yıldız Dele Alli'nin Türkiye macerası İngiltere'de konuşulmaya devam ediyor.

ŞENOL GÜNEŞ'İN DELE ALLI SÖZLERİNE TEPKİ GÖSTERDİLER

Tottenham'ın ve İngiltere Milli Takımı'nın eski kalecisi Paul Robinson, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Dele Alli için "Beklentilerin altında" yorumu yapması üzerine Güneş'i eleştirerek, "Beşiktaş, Dele için güzel bir fırsat ancak şu an işler pek yolunda gitmiyor gibi gözüküyor. Teknik direktör Şenol Güneş de yaptığı açıklamalarla durumun daha da kötüleşmesini sağlıyor. Eğer bir bir futbolcu zor bir dönemde geçiyorsa en son ihtiyacı olan şey teknik direktörün herkesin için onun hakkında olumsuz konuşmasıdır. Buna hiç gerek yoktu. Dele'nin yardıma ve teknik direktörü tarafından desteğe ihtiyacı var. Hâlâ kanıtlaması gereken çok fazla şey var en iyi haline geri dönebilmek için çok çalışması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 8 resmi maça çıkan Dele Alli, 2 gollük bir katkı sağlayabildi.

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