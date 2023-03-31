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Spor

Şenol Güneş'in derbi ilk 11'i netleşiyor

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta, teknik direktör Şenol Güneş ilk 11'ini belirliyor.

31 Mart 2023 Cuma 17:24 - Güncelleme:
Şenol Güneş'in derbi ilk 11'i netleşiyor
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Beşiktaş'ın Fenerbahçe planı hazır.

Teknik Direktör Şenol Güneş, derbinin ilk 11'ni büyük oranda belirledi. Güneş tek kararsızlığı savunma hattında yaşıyor.

Tedavisi tamamlanan Tayyip Talha ve Saiss arasında tercih yapacak olan tecrübeli çalıştırıcı, son kararını maç günü verecek.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısına; Mert, Onur, Saiss veya Tayyip Talha, Colley, Masuaku, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Ghezzal, Aboubakar, Cenk ilk 11'iyle çıkması bekleniyor.

Siyah beyazlılarda tek eksik sakatlığı bulunan Dele Alli.

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 25 maçta kazandığı 49 puan ile 3. sırada yer alıyor.

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