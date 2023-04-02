İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Nisan 2023 Pazar / 12 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1906
  • EURO
    20,8128
  • ALTIN
    1214.64
  • BIST100
    4812.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Şenol Güneş'in derbi kozları!

Spor Toto Süper Lig'in 27.haftasında derbi mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, derbi planını belirledi.

Fanatik 2 Nisan 2023 Pazar 12:55 - Güncelleme:
Şenol Güneş'in derbi kozları!
ABONE OL

Beşiktaş'ta derbi öncesi hazırlıklar tamamlanırken teknik direktör Şenol Güneş de planını yaptı.

GENİŞ SEÇENEĞİ VAR

Haftalardır kadroya alınmayan N'Koudou ve Dele Alli dışında eksik futbolcunun olmaması kadro derinliği anlamında teknik direktör Şenol Güneş'e oldukça geniş bir seçenek sunuyor.

EN BÜYÜK KOZ HÜCUM HATTI

Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Şenol Güneş'in derbideki en büyük kozu hücum hattı olacak. Oldukça formda olan Cenk ve Aboubakar'a Ghezzal'ın da tam olarak hazır halde eklenmesiyle, rakiplere korku salan bir hücum hattı oluşmuş oldu. Vincent Abouabakar biri milli maç olmak üzere son 4 maçta 4 gol atarken, Ghezzal geçen hafta asistle sahalara dönmüştü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.