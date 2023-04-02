Şenol Güneş'in derbi kozları!

Beşiktaş'ta derbi öncesi hazırlıklar tamamlanırken teknik direktör Şenol Güneş de planını yaptı.

GENİŞ SEÇENEĞİ VAR

Haftalardır kadroya alınmayan N'Koudou ve Dele Alli dışında eksik futbolcunun olmaması kadro derinliği anlamında teknik direktör Şenol Güneş'e oldukça geniş bir seçenek sunuyor.

EN BÜYÜK KOZ HÜCUM HATTI

Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Şenol Güneş'in derbideki en büyük kozu hücum hattı olacak. Oldukça formda olan Cenk ve Aboubakar'a Ghezzal'ın da tam olarak hazır halde eklenmesiyle, rakiplere korku salan bir hücum hattı oluşmuş oldu. Vincent Abouabakar biri milli maç olmak üzere son 4 maçta 4 gol atarken, Ghezzal geçen hafta asistle sahalara dönmüştü.