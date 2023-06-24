Şenol Güneş'in hedefi eski öğrencisi Muhammed Elneny

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1 Temmuz'da başlayacak olan yeni sezon öncesinde sezon planlamaları yapıyor. Tecrübeli teknik adam Antalya Belek'te sezonun yorgunluğunu üzerinden atarken, önümüzdeki yıl için de geri sayıma geçti.

GÖZÜ TRANSFERLERDE

Siyah-Beyazlılar'ın başında gelecek sezon bir şampiyonluk daha kazanmayı hedefleyen Şenol Güneş, gözünü takıma yapılacak transferlere çevirdi.

KONDOGBIA ÖN PLANA ÇIKIYOR

Orta sahaya mutlaka bir takviye yapmayı hedefleyen Siyah-Beyazlılar'da şimdiye kadar birçok isim gündeme geldi. Ön libero için şu ana kadar ön plana çıkan futbolcu Atletico Madrid'in formasını giyen Kondogbia'ydı.

ESKİ YILDIZ GÜNDEME GELDİ

Bir süredir girişimlerde bulunduğu ancak sonuç alamadığı Kondogbia'dan sonuç alamayan Beşiktaş, gözünü Şenol Güneş'in eski yıldızına çevirdi.

HEDEF MUHAMMED ELNENY

Kondogbia'nın yüksek maliyeti sonrası çıkmaza giren Beşiktaş, Şenol Güneş'in isteği üzerine rotasını Arsenal forması giyen Muhammed Elneny'e çevirdi.

KİRALANMASI GÜNDEMDE

Tecrübeli çalıştırıcı, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in formasını giyen Mohamed Elneny ile yeniden el sıkışılmasını istedi. Arsenal ile 1 senelik kontratı bulunan Mısırlı ön liberonun bu doğrultuda kiralanması gündeme getirildi.

TEKLİF HAZIR

Beşiktaş Yönetimi'nin hedefi, 30 yaşındaki oyuncuya kiralama için herhangi bir bedel ödememek. Ancak yaklaşık 3 milyon Euro kazanan Elneny'nin, maaşının karşılanması hedefleniyor. Kara Kartal, bu teklifle birlikte birkaç gün sonra Londra ekibinin kapısını çalacak.

TARAFTARIN BEĞENİSİNİ KAZANDI

Elneny, Beşiktaş döneminde çıktığı 36 karşılaşmada 1 gol, 4 asistlik performans sergileyerek gösterdiği performans ile taraftarın beğenisini kazanmıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mısırlı orta saha geçtiğimiz sezon Arsenal'de fazla forma şansı yakalayamadı. 30 yaşındaki futbolcu toplamda 8 karşılaşmaya çıkarken takımına 1 gollük katkı sağladı.