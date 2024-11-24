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Spor

Şenol Güneş'in transfer planı belli oldu! Trabzonspor'da öncelik sol kanadın

Tarihinin en kötü sezon başlangıçlarında birini yapan Trabzonspor'da ara transfer dönemi için planlar erkenden yapılmaya başlandı. Bordo mavili ekip transferde önceliği sol kanat transferine verecek. İşte detaylar...

Akşam24 Kasım 2024 Pazar 09:14 - Güncelleme:
Şenol Güneş'in transfer planı belli oldu! Trabzonspor'da öncelik sol kanadın
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Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Trabzonspor'da başkanlık seçiminin ardından transfer rüzgarı esecek. Sezon başı yapılan takviyelerden hoşnutsuzluğunu sık sık dile getiren Şenol Güneş, evvela sol kanattaki problemin çözülmesini istiyor. Bu bölgede Enis, Umut Bozok, Draguş gibi forvet oyuncularını kullanan deneyimli teknik adam, devamlılık problemi olan Orsic ve Nwakaeme'ye de güvenemiyor. Kiralık gönderilen Trezeguet'nin de gerisinde kalan Draguş ve kadro dışı bırakılan Orsic'le yolların ayrılması yüksek ihtimal. Transfer döneminin açılmasıyla en sert değişim bu bölgede yaşanacak.

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