Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Trabzonspor'da başkanlık seçiminin ardından transfer rüzgarı esecek. Sezon başı yapılan takviyelerden hoşnutsuzluğunu sık sık dile getiren Şenol Güneş, evvela sol kanattaki problemin çözülmesini istiyor. Bu bölgede Enis, Umut Bozok, Draguş gibi forvet oyuncularını kullanan deneyimli teknik adam, devamlılık problemi olan Orsic ve Nwakaeme'ye de güvenemiyor. Kiralık gönderilen Trezeguet'nin de gerisinde kalan Draguş ve kadro dışı bırakılan Orsic'le yolların ayrılması yüksek ihtimal. Transfer döneminin açılmasıyla en sert değişim bu bölgede yaşanacak.