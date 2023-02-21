Şenol Güneş'le anlaşamayan Romain Saiss, Uzakdoğu yolcusu!

Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Romain Saiss, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performansın ardından transfer teklifleri almaya devam ediyor.

ROMAIN SAISS'E JAPONYA'DAN TALİP ÇIKTI

Faslı futbolcunun, Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir kulüple görüştüğü ancak bu ülkede transfer döneminin kapanmasının ardından anlaşma sağlanamadığı belirtildi. Fas basınında çıkan haberlere göre; Saiss'e bu kez Japonya'dan transfer teklifi geldiği iddia edildi.

ŞENOL GÜNEŞ İLE ANLAŞAMIYOR

Haberde, teknik direktör Şenol Güneş ile anlaşamayan 32 yaşındaki stoperin ayrılmasına siyah beyazlı yönetimin de sıcak baktığı vurgulandı.