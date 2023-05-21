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Spor

Şenol Güneş'ten 2 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, ligde son oynadıkları Fraport TAV Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaparak sahaya çıktı.

AA21 Mayıs 2023 Pazar 20:12 - Güncelleme:
Şenol Güneş'ten 2 değişiklik
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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, ligde son oynadıkları ve deplasmanda 3-1 galip geldikleri 33. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi nedeniyle 34'üncü haftada hükmen galip ilan edilen Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında Mert Günok, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Redmond, Salih Uçan, Cenk Tosun, Aboubakar ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Siyah-beyazlılarda Antalyaspor maçının başlangıç kadrosunda yer alan Welinton Souza ve Maxim, bu karşılaşmada yedek soyundu. Bu futbolcuların yerine Colley ve Salih Uçan, Adana Demirspor maçının başlangıç kadrosunda forma giydi.

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