Şenol Güneş'ten 710 milyon liralık rekor

TAKIMLARIN, ‘Pahalı futbolcu al, ucuza ya da bedavaya gönder’ dönemi tarih oldu. Artık ‘Ucuzu al, pahalıyı sat’ sloganıyla kulüpler küçülmeye ve altyapılarına yö- nelmeye başladılar. Bu nedenle mali sıkıntılarını azaltmayı ve maaş giderlerini kısmayı hedefleyen kulüpler ara transferde bu yönde önemli adımlar attı. Bu konuda en büyük adımı atan Beşiktaş oldu. Siyah-Beyazlılar, maaş giderlerini 51.45 milyon euro düşürerek 75.1 milyon eurodan 23.65 milyon euroya indirdi.

EN AZ AKSİHAR KISITLAMA YAPTI

Mali anlamda gider daralması konusunda Başakşehir 49.70 milyon euro olan bütçesini 37.44 milyon euro düşürerek 12.26 milyon euroya kadar kısıtlama yaptı. Bu konuda Başakşehir ikinci sırada yer aldı. Trabzonspor da 27 milyon euroluk düşüşle bütçesini 40.1 milyon eurodan 13.7 milyon euroya çekti. Fenerbahçe 68.18 milyon eurodan 48.85’e düşerken, 19.33 milyon euro tasarruf etti. Bütün kulüpler daralmaya giderken Akhisarspor 102 bin euro ile 12.65 milyon euroluk bütçesinde en az kısıtlama yapan takım oldu.

SATIŞTA LİDERLİK ŞENOL GÜNEŞ’TE

Türk futbolunu yeniden yapılandırmaya yönelik bu hamleler herkesin dikkatini çekerken, transfer konusunda en başarılı teknik adamın Şenol Güneş olması da gözden kaçmadı. Şenol Güneş kariyerinde 116 milyon euroluk (710 milyon TL) futbolcu satışıyla ilk sırada yer aldı. Onu şu an Konyaspor’da çalışan Aykut Kocaman 51 milyon euro, Fatih Terim 45, Ersun Yanal 20, Abdullah Avcı 20, Samet Aybaba 15, Bülent Korkmaz 15, Mustafa Denizli 12 milyon euroyla takip etti.