Şenol Güneş'ten Adem Ljajic'e daha fazla sorumluluk

TARAFTARLARI MEST ETTİ

BEŞİKTAŞ'TA henüz beklentileri karşılayamayan Adem Ljajic'in, Sırbistan Milli Takımı’nda attığı gollerle ülkesini sırtlaması, teknik direktör Şenol Güneş’in planlarını değiştirdi. Karadağ ve Litvanya maçlarında attığı birbirinden şık gollerle rüştünü ispatlayan Ljajic'in, özellikle son Litvanya karşılaşmasında attığı şık aşırtma golü izleyenleri mest etti. Siyah-Beyazlı takımda henüz gol ya da asist üretemeyen 27 yaşındaki oyuncusunu tebrik eden Güneş, takımın dizaynını yeniden inşa edecek.

BABEL’İN YOKLUĞUNDA SOLDA

MİLLİ takımda Karadağ maçında sol açık, Litvanya karşısında da 10 numara oynayan Sırp yıldızdan daha çok verim almak isteyen Güneş, Ljajic’e milli takımdan sakat dönen ve en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak olan Ryan Babel’in yerine sol açıkta forma verecek. Mücadelelerin gidişatına göre 27 yaşındaki yıldızı, 10 numarada da kullanmayı düşünen tecrübeli çalıştırıcı, böylece ayağa kısa paslarla kapalı savunmaları açmada anahtar rolünü üstlendirecek.

DURAN TOPLAR ONUN

LJAJİC’İN deyim yerindeyse etinden sütünden yararlanmak isteyen Şenol Güneş, milli takımda eski Sırp yıldız Sasa İlic’in rolüne soyunan ve hatta İlic’in 22 numaralı formasını giyen yıldız oyuncuyu gizli forvet gibi de kullanmanın peşinde. Kurt hoca, Siyah-Beyazlılar’da krize neden olan duran topları da artık Sırp yıldıza vermeyi dü- şünüyor. Quaresma ve Caner Erkin’in kullandığı serbest vuruşlardan şimdiye kadar herhangi bir verim alamayan Güneş, Ljajic’in raket gibi kullandığı sağ ayağından yararlanmak istiyor.

(Gunes)