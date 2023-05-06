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Spor

Şenol Güneş'ten, Antalyaspor maçında sistemi değiştirecek

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in dizilişte değişiklik yapacağı öğrenildi.

6 Mayıs 2023 Cumartesi 12:30 - Güncelleme:
Şenol Güneş'ten, Antalyaspor maçında sistemi değiştirecek
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'a konuk olacak. Şenol Güneş, eksiklerin etkisiyle takımın dizilişini değiştiriyor.

Derbide sahaya Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic ve Gedson Fernandes üçlüsünü sürerek 4-3-3 sisteminde takımını oynatan Güneş, bu kez Maxim'e göre dizilişi şekillendiriyor.

Sabah'ın haberine göre; 32 yaşındaki 10 numaranın varlığında Gedson, geride Hadziahmetovic ile yan yana olacak.

Maxim ise 4-2- 3-1'de Aboubakar'ın hemen arkasında görev yapacak. Ayrıca ara transferde Gaziantep'ten takıma dahil edilen Rumen futbolcu, Mert Günok ve Cenk Tosun'un ardından üçüncü yerli statüsünde sahada bulunacak.

Galatasaray galibiyetiyle, şampiyonluk potasına iyice giren Beşiktaş, bugün Antalyaspor'a konuk olacak. Teknik direktör Şenol Güneş ve talebelerinin hedefi mutlak üç puan olacak.

Siyah-beyazlılarda Rachid Ghezzal, Tayyip Talha Sanuç ve Dele Alli'nin yokluğuna Omar Colley ve Salih Uçan da eklendi. Derbi sonrası ağrıları iyice artan Gambiyalı stoper ile sakatlığı devam eden Salih, kadroya dahil edilmedi.

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