26 Mayıs 2021 Çarşamba 18:34 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 18:46

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

- Daha önce bizimle birlikte olan futbolcularımız var. Önceki maçlarda katkı sağlayıp sakatlık ya da teknik sebepler dolayısıyla yer veremediğimiz futbolcular var. 1 Haziran'da kadroyu açıkladıktan sonra 26 kişiyle çalışabiliriz. 4 kişinin dışarıda kalması üzücü.

- Oyuncular, kendilerini göstermek için çok heyecanlılar. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Kamp dışında kalırlarsa dahi, bize gelecek adına olumlu bir hava bıraktılar. 30 kişi, tek kişi gibi düşünüyor. Bu çok önemli bir şey.

- Biz Türkiye'yiz, bu ülke bizim. Birlikte yapacağız. Beklenti var, onu da biliyorum. 30 kişiyi, tek yürek olarak görüyorum.

- Yer veremediğimiz oyuncularımız sitemlerini belli ediyor. Bu bizim için iyi, milli takımın sevildiğini ve sahiplenildiğini gösteriyor. Kadrodaki oyuncular kendilerini göstermek için çok heyecanlılar. Bu da benim çok hoşuma gidiyor.

- Mert Müldür iyi bir oyuncu, önü açık diye düşünüyorum. Sağ beke daha uygun olduğunu düşünüyorum. Yarın Zeki ile değil Mert ile başlayacağım.

- Burak, liderliği bugüne kadar götürdü. En azından 6 ay kadar götürür, KDV'si var ya, onun için. Siz daha iyi bilirsiniz. Her geçen gün üzerine koyarak geldi. Burak liderliği kaldıramasa Lille'in şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmazdı. Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu gibi kendini teknik direktörlüğe hazırlıyor.