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Spor

Şenol Güneş'ten Dele Alli açıklaması! ''Geç geldiği için cezasını aldı''

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, antrenmana geç kalan yıldız oyuncu Dele Alli'ye ceza verildiğini açıkladı. İşte detaylar...

23 Mart 2023 Perşembe 18:17 - Güncelleme:
Şenol Güneş'ten Dele Alli açıklaması! ''Geç geldiği için cezasını aldı''
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, idmana geç gelen Dele Alli'ye ceza verildiğini söyledi.

Şenol Güneş yaptığı açıklamada, "Dün yağmur yağdığı için Dele Alli'nin gelemediğini söyledik. Baya ciddiye alındı." dedi.

Oyuncuya geç geldiği için ceza verildiğini söyleyen Güneş, "Geç geldiği için cezasını aldı. Özel bir durumu vardı. Hiçbir sorunumuz yok. Taraftarlar üzülmesin. Asıl öne çıkılması gereken konular başka." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Şenol Güneş basın toplantısında Dele Alli'ye ulaşamadıklarını açıklamıştı. İngiliz oyuncu ise sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuştu.

Şenol Güneş yaptığı açıklamada, "Dele Alli'ye telefon ile ulaşamadık, inşallah kaza falan geçirmemiştir. Yağmur yağıyor herhalde, ondan haber almaya çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İngiliz oyuncu yaptığı açıklamada, "Bir sürü mesaj aldım. Bu yüzden bir şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum. Kulüp bugün doktor ile görüşmeme izin verdi. Yarın antrenmana dönüyorum." ifadelerini kullandı.

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