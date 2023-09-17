Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçına kilitlendi.

Siyah-beyazlıların deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş, zorlu mücadele öncesi öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Güneş, öğrencilerine, "Oyunun kontrolünü elimizde tutmamız gerekiyor. Rakibimizin taraftarı arkasına alıp baskı kurmasına izin vermemeliyiz" diye seslendi.

BEŞİKTAŞ'TA AMARTEY YOK!

Beşiktaş Kulübü, Trabzonspor maçı öncesi kamp kadrosunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Daniel Amartey'in sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadığı açıklandı. Vincent Aboubakar ile Eric Bailly ise kadroda yer aldı.