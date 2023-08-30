Şenol Güneş, Dinamo Kiev maçı öncesi basın mensuplarına demeçler verdi. Güneş, 'Konferans Ligi'nde gruplara kalmak için ikinci maçı oynayacağız. Avantajlı bir skorla sahaya çıkıyoruz. İlk maçtaki oyun birbirimizi tanımaya imkan verdi. Bütün amacımız turu geçmek. Oyuncular da iyi çalıştı. Emeğimizin karşılığını almak istiyoruz.' dedi.

"AMARTEY VE MASUAKU YOK"

'Elimizdeki oyunculardan maça göre 11 çıkarmaya çalışıyoruz. Sezon başında bizimle çalışan ve belli bir aşama kaydeden oyuncuların ön planda olduğu bir dönem geçirmeye çalıştık. Şu aşamada mümkün olduğunca hazır oyuncularla devam etmek istiyoruz. Amartey ve Masuaku yok. O mevkiler için sıkıntımız olacak ama daha önce orada oynayan oyuncular var. Onlar da elinden gelen gayreti gösterecektir. Görev alacak tüm oyuncular elinden geleni yapacaktır.'

ONANA AÇIKLAMASI

'Dışımızda her şey konuşuluyor. Hepsine cevap vermek istemiyorum. Onana transfer edilen bir oyuncu, bizim oyuncu. Sahaya çıktığında elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Şu anda gitmesi gibi bir durum yok.'

"TRANSFERE VERECEĞİM CEVABIN BİR ANLAMI OLMAYACAK"



'Müsabakaya hazırlanıyoruz şu anda. Bütün oyuncularımızın düşüncesi de o. Transfere vereceğim cevabın bir anlamı olmayacak. O yüzden ben onlara girmek istemiyorum. Şu anda giden bir oyuncu yok. Gitmesi gereken bir oyuncu olduğu zaman söylüyoruz zaten.'

'Kariyerlerine hiçbir söyleyemeyeceğimiz takımlarında oynamayan oyuncular var. Rebic var, Chamberlain var. Rashica da geçen sezon oynadı ama bu sene takım idmanlarına katılmadı. Takımla birlikte olan oyuncular Onana ve Bakhtiyor da yeni yeni uyum sağlamaya çalışıyor. Bunlar yaşanacak. Her zaman için geçerli. Sakatlıktan gelen oyuncular var. Bunları yaparken kayıpsız gitmeye çalıştık. Pendikspor maçı dışında kaybımız olmadı.'

"'ALINAN KARARLARA UYARIZ'

'Federasyon bu kararı alırken takımları ve kendisini düşünerek almıştır. Alınan tüm kararlara uyarız. Yanlış olduğunda eleştiririz. Doğru olduğunda takdir ederiz. Bu kararı federasyonun isteği ile ortaya çıktı. Şu anda olumlu olarak ortaya çıktı. Bütün takımlarımız iddialı. O da güzel bir şey.'

'EMİRHAN İLKHAN'

"Transferleri şu anda konuşmak doğru değil ama Emirhan değerli bir oyuncu. Beşiktaş'ın altyapısından yetişti. Gönül isterdi ki, buradan gitmesin, gitmişse geri dönsün. Öyle bir duyum bana da geldi, ben de sordum gelmek istiyorsa kulüple konuşulsun. Kulüple konuşulduğunda buraya gelip kiralık olarak oynayıp gitmesi düşünülüyordu. Biz de kiralık oynayıp gitmesinin yararlı olmayacağını düşündük. Bize kiralık veren takıma katkı olsun diye yapacaksan, onu yapmayı doğru bulmam"

'BAKHTIYOR ZAYNUTDINOV'

Bakhtiyor yeni gelmişti. Antrenmanlı olduğu için fiziksel bir sıkıntı yok ama uyum olarak sıkıntısı olacaktır.

'GHEZZAL ANTRENMANA KATILDI'

'Ghezzal geçen sene şanssızlık yaşadı. Bu sene başında da oldu. İyi çalışıyordu. Son anda küçük bir adale sakatlığı oldu. Daha sonra şanssız bir aile durumu oldu. Dün idmana katıldı. Durumuna bakacağız ve değerlendireceğiz. Uzun vadede yararlı olacağını düşünüyorum.'

'LUCESCU BİZİ TANIYOR'

'Lucescu bizi tanıyor. Değerli ve tecrübeli bir hoca. Takım olarak Ukrayna Milli Takımı'nın iskeletini oluşturan bir takım. İyi bir takım. İki yönü oynayan bir takım. Artıları ve eksikleri var. Ciddiye alınacak güçlü bir rakip. Zor maç olacaktır. Orada da zor maçtı. Ciddi, dikkatli, akıllı, kendisi oynayan bir takım olarak sahaya çıkmalıyız. Taraftarımız da bize destek verecek. Kazanarak turu geçmek istiyoruz. Her şeyi iyi yapmamız gerekiyor.'

'RİSKİ VARSA CENK'İ İSTEMEM'

'Cenk uzun bir sakatlık geçirdi. Ciddi ve ağır bir sakatlık. Ondan sonra zaman zaman oyuna girme isteği hep var ama. Araya kadar herhangi bir sıkıntı yaşamamamız gerekiyor. Aynı şey Rachid için de geçerli. Sakatlığı olan oyuncunun sahaya girip oynamasını doğru bulmuyorum. Cenk gayet iyi çalışıyor ama 10 dakikalık verim alacaksam, eğer sakatlık riski varsa onu istemem. Olası bir sakatlık durumu varsa, doğru bulmam oynatmayı. Cenk şu anda iyi durumda, her an oynamaya hazır. Belirli bir süre oynayabileceğini düşünüyorum'

'3 ORTA SAHA'

'10 numara ya da bir başka oyuncu şu anda düşündüğümüz bir oyuncu yok. 3 orta saha oyuncumuz var. Chamberlain, Rashica var orada oynayabilecek. Yine oyuncu alınabilir ama ben çok sağlıklı bulmuyorum bunları'

GREENWOOD & KLAASSEN

'Şu anda bizim gündemimizde yok. Hoca istiyor deniyor ama ben transfer yapmıyorum ama istediğim çok konuşuluyor. Şu anda gündemimizde yok. Transferi onun için konuşmuyorum. Daha önemli olaylarımız var.'