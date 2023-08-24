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Spor

Şenol Güneş'ten Dinamo Kiev maçı sonrası tur açıklaması: ''Bu skorun hiçbir garantisi yok''

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dinamo Kiev'i mağlup ettikleri maçın ardından basın mensuplarına demeçler verdi.

24 Ağustos 2023 Perşembe 22:36 - Güncelleme:
Şenol Güneş'ten Dinamo Kiev maçı sonrası tur açıklaması: ''Bu skorun hiçbir garantisi yok''
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dinamo Kiev'i deplasmanda 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Şenoş Güneş yaptığı açıklamada, "Dinamo Kiev karşısında kazandık ama tur bitmedi. Bir maç daha var. İyi başlamadık ama toparladık. Goller attık, goller yedik. Deplasman takımı olarak düşünürsek, avantajlı skorla dönüyoruz. Ama bu skorun da hiçbir garantisi yok." dedi.

Güneş ayrıca, "Kanatlarda zorluk çektik, kapatmak istedik ama başarılı olamadık. Hücumda etkiliydik. Dönüşlerinde rakip ataklar yaptı. Fena olmadı deplasmanda kazanmak." ifadelerini kullandı.

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