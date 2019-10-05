SERKAN BEY'E BORÇLUYUM

Şenol Güneş, bizi çok şık ve enerjik bir şekilde karşıladı. Röportaj sırasında sorularıma içtenlikle cevap verdi. Hocama şu soruyu da sormadan edemedim: 'Hocam, sizi kim bu kadar şık giydiriyor? Beşiktaş teknik direktörüyken de; şimdi de çok şık giyiniyorsunuz.' Şenol hoca sonunda bu şıklığın perde arkasındaki ismi açıkladı: 'Bizim Serkan bey var. Serkan Ağaçkakan. Lufian Türkiye Pazarlama Direktörü Serkan bey. Şıklığımı ona borçluyum...'

HAKEMLER KORKUYOR

İlkeler, prensipler kurallar konulur ve herkes buna uyarsa işler kolay. Hakemler de kurallara uymalı. Benmerkeziyetçilik olursa sorunlar bitmez. Adaletin terazisi doğru olmalı. Birini koruyup diğerini korumuyor görüntüsü iyi değil. Mutlaka inandığı kararları vermeliler. Hakemlerin korku içinde kararlar verdiğini düşünüyorum eskiden bu yana.

KADRO PEK DEĞİŞMEZ

Milli Takım kadrosunda bir-iki değişiklik olabilir. Bir kadro oturtup onunla devam etmek istiyoruz. Çekirdek kadroda sadece sol bek kısmında şu anda sıkıntı var. Yani bir iskelet olacak ve onunla devam edeceğiz. Zaman zaman ufak tefek günlük değişiklikler tabii ki olabilir ama genel anlamıyla takımımızı herkes tanıyacak ve bilecek.

YABANCILAR KALİTELİ ALINMALI

Paraların çoğu yabancılara gidiyor. Kulüplerin bu kadar borçlu olmasının nedenlerinden biri budur. Bunlar yabancıyı engellemek için bir sebeptir ama hepsi için geçerli değil. Kulüplerimiz diyor ki 'Avrupa'da yarışırken niye haklarım kısıtlı olsun. Rakiplerim yabancı.' Tamam şöyle yapalım, 10 tane yabancı al ama bir süre sonra oynayan futbolcu 7'ye insin Türkiye'de. Avrupa'da 10 tane oynat. Türkleri alıp oynatmıyorsan neye yarar. Büyük kulüplerimiz fazla para harcayarak kendimizi daha zor durumlara düşürüyoruz. Yabancı alınsın ama biraz seçici davranılmalı. Doğru transfer her şeyi kurtarır. Sadece satışta değil, alışta kazanılır. Araştırılıp alınırsa işler yoluna girer. Ben çok karamsar değilim.

KRİTER OLMALI

Bakıyorsun herkes haklı. Herkesin haklı olduğu yerde çözüm olmaz. Herkesin haksız olduğu yerde de olmaz. Biz Avrupa Birliği'ne gidip çalışabiliyor muyuz? Hayır. Vize koyuyor. O zaman sen de belirli kriterler koyacaksın. Bizim yeni oyuncular bulup satmamız gerek ve bundan ülkemiz döviz kazanmalı. Bu yeni bir iş sektörü. Bunu rahatlıkla yapabiliriz.

(Fotomaç)