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Spor

Şenol Güneş'ten Fatih Karagümrük maçında 2 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Neftçi Bakü karşılaşmasına göre Fatih Karagümrük ile oynanan lig maçında kadroda 2 değişiklik yaptı.

14 Ağustos 2023 Pazartesi 22:00 - Güncelleme:
Şenol Güneş'ten Fatih Karagümrük maçında 2 değişiklik
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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Neftçi ile deplasmanda oynanan maçın kadrosuna göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Savunmanın göbeğinde Daniel Amartey'nin yerine Necip Uysal'a görev veren Güneş, Umut Meraş'ı kulübeye çekerek kırmızı kart cezalısı olduğu için Bakü deplasmanında oynayamayan Arthur Masuaku'yu Fatih Karagümrük karşısında görevlendirdi.

Kaleyi Mert Günok'a teslim eden tecrübeli teknik adam, savunma hattını Valentin Rosier, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku'dan oluşturdu.

Orta sahanın göbeğinde Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic ve Gedson Fernandes'e forma veren Güneş, hücum hattını Onur Bulut, Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar'dan oluşturdu.

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