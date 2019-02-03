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Şenol Güneş'ten futbolculara Antalyaspor uyarısı

Spor Toto Süper Lig'in dişli takımlarından Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş kayıp istemiyor.

  • Türkiye
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Tecrübeli teknik adam futbolcularıyla yaptığı konuşmada, Antalyaspor'un çok iyi bir takım olduğunu belirterek, "Özellikle orta alanda çok dirençli bir ekiple karşılaşacağız. Hücum yönleri de iyi. Kanatlardan çok iyi geliyorlar. İleride de Doukara gibi tehlikeli oyuncuları var. Bireysel ve basit hatalardan kaçının. Hızlı oynayıp seri paslaşarak üç puanı alabiliriz. Artık telafisi olmayan maçları oynuyoruz. Kazanıp rahat bir nefes alalım" ifadelerini kullandı.
 
GÖNÜL'E İĞNE
 
Kırmızı kart cezalısı Quaresma'nın yerine Güneş'in sağ kanatta Lens'e görev vermesi bekleniyor. Bu durumda soldaki boşluğu ise Caner kapatacak. Şenol Hoca'nın takımla fazla idman yapmadığı için Kagawa'yı yedek kuvvet olarak sahaya süreceği öğrenildi. Öte yandan hasta olan Gökhan Gönül ise iğne tedavisiyle maça yetiştirilecek.
 
KAGAWA KADROYA ALINDI
 
Ara transfer döneminin son saatlerinde Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Shinji Kagawa, bugün oynanacak Antalyaspor maçının kadrosuna alındı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in görev vermesi hâlinde Japon yıldız bu akşam forma giyebilecek.
 

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