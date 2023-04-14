Şenol Güneş'ten futbolculara kritik toplantı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, pazar günü oynanacak Trabzonspor karşılaşması öncesinde öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Özellikle Bordo-Mavili kulübün kötü gidişatına aldanmamaları gerektiğini belirten tecrübeli teknik adam, şampiyonluk yarışına ortak olmak için hata lükslerinin olmadığını söyledi.

"İSTEDİĞİMİZİ ALIRIZ"

Güneş, galibiyetten başka çarelerinin olmadığını belirtti ve ekledi: "Biz Beşiktaş'ız, umudumuzu asla yitirmemeliyiz. Bu hafta sonu farkında olmamız gereken bir şey var, son şampiyona karşı oynayacağız. Bu yüzden her ne olursa olsun onların durumuna aldanmadan, kötü gidişatlarına bakmadan ciddi bir şekilde maça hazırlanmalıyız. Trabzon deplasmanları her zaman zor geçer. Ligin geri kalanındaki en zor maçlarımızdan birini oynayacağız. Rehavete kapılmadan sahaya yüzde 100'ümüzü verirsek, istediğimizi alırız."

100. GALİBİYETİ İSTİYOR

Bu arada 70 yaşındaki çalıştırıcı, Trabzonspor maçında kazanırsa kariyerindeki önemli bir kilometre taşını geride bırakacak. Güneş, sahadan 3 puanla ayrılması halinde Siyah-Beyazlı takımda 100. kez bir lig maçından galibiyetle ayrılmış olacak.