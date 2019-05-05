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Şenol Güneş'ten hakem isyanı: Necip'in pozisyonu faulse bırakalım, kapatalım futbolu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-0 kaybettikleri Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray karşısından 2-0'lık yenilgi ile ayrılan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş "acemice" davrandıklarını ifade etti.

Hakemin takdir hakları ne olursa olsun oyun disiplininden kopmamaları gerektiğinin altını çizen Güneş, "Oyunu kaybettik, güven kaybı oldu! Orta alanda baskı yapıp, çıkmayı düşünüyorduk, Galatasaray'ın baskılı başlayacağını planladık. Dakikalar ilerledikçe oyuncularımızın sinirlenmeleri, disiplinsizlikleri de beraberinde getirdi. İlk golde de ikinci golde de benzer hatalar yaptık. Oyun olarak sıkıntımız yoktu ancak disiplinden koptuk. Bizim oyuncularımızın hakemin takdir haklarından bu kadar etkilenmemesi gerekiyordu. İki pozisyondaki gereksiz, dikkatsiz ve acemi davranmamızdan dolayı 3 puan verdik" dedi.

Sahaya çıkıp doğruları yapmaları gerektiğini ifade eden Güneş, "Yediğimiz gol bizim için çok acemice. Taç olması önemi değil. Öncesi var. Hakemin takdir haklarından oyuncuların bu kadar etkilenmesini beklemiyorduk. Hakem hataları ne olursa olsun, sinirlenmiş olabilirsin ama oyunu bırakmak diye bir şey yok. Hakemler belli, rakipler belli, biz belliyiz. Ne olursa olsun çıkıp doğruları yapmamız gerekiyor. Hakem hataları ne olursa olsun, sinirlenebilirsin, kızabilirsin. Her maçta hakem hataları oluyor. Konuşabiliriz ama bunları söylediğinde temize çıkmış olmazsın" şeklinde konuştu.

Hakemin oyuna fazlaca müdahale ettiğini vurgulayan Güneş, "Necip'in pozisyonunda topa müdahalede faul oluyorsa bırakalım, kapatalım futbolu. Oyuna o kadar müdahale oldu ki... Oyunun başlangıcı, kartlar, penaltılar, hepsi tartışılır ama oyun içinde tartışılmaz. Oyun disiplinini, oyunun gerekliliklerini iyi yapmak zorundayız. Akılla, sabırla... Çok ısrarla olunca, bir süre sonra ipin ucu kaçtı herhalde. Haftaya oynanacak maçta da çıkıp futbol olarak doğruları yapacağız. Kazanmaya çalışacağız. Son 3 maçta kazanmamız gerekiyor" dedi.

(Sporx)

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